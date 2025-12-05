दिल्ली को साफ-सुंदर बनाने का मेगा प्लान, आजादपुर से इंद्रलोक तक GMR का जिम्मा; 6 करोड़ में बनेगा हरा-भरा

स्टेट ब्यूरो, नई दिल्ली। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (IOCL) और वेदांता के बाद अब दिल्ली सरकार ने भी शहर की सड़कों और फ्लाईओवर की सफाई और सुंदरता बढ़ाने की जिम्मेदारी GMR को सौंपी है। शुक्रवार को मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की मौजूदगी में दिल्ली सरकार और GMR के बीच एक एमओयू साइन हुआ। एग्रीमेंट के तहत GMR आजादपुर मंडी से इंद्रलोक तक की सड़क को सुंदर बनाएगी। कंपनी तीन साल तक मेंटेनेंस, सफाई और पेड़ लगाने का काम संभालेगी। पेड़ लगाने, सफाई और दूसरे कामों पर छह करोड़ रुपये खर्च होंगे और GMR सोलर पंप भी लगाएगी।

बता दें कि IOCL ने हाल ही में चिराग दिल्ली फ्लाईओवर, पंचशील क्लब फ्लाईओवर, IIT फ्लाईओवर, पंजाबी बाग और अरबिंदो मार्ग को गोद लिया है। मुकरबा चौक से मधुबन चौक तक का काम दूसरी कंपनियों को दिया गया है। IGL मुनिरका फ्लाईओवर, वेदांता को पंजाबी बाग फ्लाईओवर (राम मंदिर के पास), आउटर रिंग रोड (शालीमार बाग के पास) और राव तुला राम रोड फ्लाईओवर का काम सौंपा गया है। गोदरेज कंपनी नेताजी सुभाष पैलेस फ्लाईओवर का मेंटेनेंस संभालेगी। ओबेरॉय-लोधी रोड फ्लाईओवर और करमपुरा फ्लाईओवर भी कंपनियों को सौंपे गए हैं।

इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि हम प्रदूषण के खिलाफ अपनी लड़ाई में दिल्ली की बड़ी कंपनियों के साथ पार्टनरशिप करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सभी कंपनियां कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत सड़कों और फ्लाईओवर को अपना रही हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार राजधानी को साफ, हरा-भरा और प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए लगातार कोशिश कर रही है।

मुख्यमंत्री ने लोगों से अपील की कि सभी को पर्यावरण रक्षक बनकर अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। उन्होंने लोगों से कारपूल करने और लकड़ी या कोयला न जलाने की अपील की। उन्होंने कहा कि दिल्ली तभी साफ और सुरक्षित रहेगी जब इसके नागरिक एकजुट होकर इस लड़ाई में हिस्सा लेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार प्रदूषण फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। उन्होंने सड़कों पर दबाव कम करने के लिए वर्क-फ्रॉम-होम प्रैक्टिस की भी अपील की।