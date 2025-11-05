Language
    'कचरा जलाओ, बिजली बनाओ', गाजीपुर में लगेगा नया प्लांट; दिल्ली होगी स्वच्छ और चमकदार

    By Shuzauddin Shuzauddin Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Wed, 05 Nov 2025 05:23 AM (IST)

    दिल्ली नगर निगम की स्थायी समिति की अध्यक्ष सत्या शर्मा ने गाजीपुर लैंडफिल साइट का निरीक्षण किया। उन्होंने 2027 तक कचरे का पहाड़ खत्म करने का दावा किया और कचरा निपटान में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने आप सरकार पर जमीनी स्तर पर काम न करने का आरोप लगाया। एक नया अपशिष्ट-से-ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की भी घोषणा की गई।

    दिल्ली नगर निगम की स्थायी समिति की अध्यक्ष सत्या शर्मा ने गाजीपुर लैंडफिल साइट का निरीक्षण किया। 

    जागरण संवाददाता, पूर्वी दिल्ली। दिल्ली नगर निगम स्थायी समिति की अध्यक्ष सत्या शर्मा ने मंगलवार को निगम अधिकारियों के साथ गाजीपुर लैंडफिल साइट का निरीक्षण किया। अध्यक्ष ने अतिरिक्त आयुक्त लीलाधर मेघवाल, उपायुक्त बादल कुमार और जोन अध्यक्ष रामकिशोर शर्मा के साथ कचरा निपटान कार्यों की समीक्षा की।

    उन्होंने लैंडफिल को नवीनतम तकनीक और आधुनिक मशीनों का उपयोग करके कचरा निपटान में तेजी लाकर लैंडफिल की ऊंचाई कम करने के निर्देश दिए। उन्होंने यह भी घोषणा की कि लैंडफिल में एक नया अपशिष्ट-से-ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया जाएगा, जिससे कचरा निपटान और ऊर्जा उत्पादन दोनों संभव होगा।

    समिति की अध्यक्ष ने दावा किया कि गाजीपुर में कचरे का पहाड़ 2027 तक खत्म हो जाएगा। उन्होंने अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार पर पिछले छह महीनों से जमीनी स्तर पर काम करने का आरोप लगाया और आप सरकार पर केवल वादों और दिखावे तक सीमित रहने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि वह अगले महीने फिर से गाजीपुर लैंडफिल साइट का निरीक्षण करेंगी और कार्य की प्रगति का आकलन करेंगी।

    भाजपा सरकार दिल्ली में सभी लैंडफिल साइटों को पूरी तरह से खत्म करने और राजधानी को स्वच्छ, हरा-भरा और प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। गाजीपुर लैंडफिल साइट पर कचरा निपटान कार्य अपने दूसरे चरण में है। इस चरण के पूरा होते ही तीसरे चरण का काम शुरू हो जाएगा। जल्द ही निविदा जारी की जाएगी।