गाजियाबाद में चोरों के गिरोह का भंडाफोड़, मुठभेड़ में तीन अपराधी गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। कोतवाली पुलिस ने विजयनगर कट स्थित नए बस अड्डे के पास ऑटो रिक्शा सवार तीन लोगों को रोकने का प्रयास किया। रुकने के बजाय ऑटो सवारों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने तीनों बदमाशों के पैर में गोली मार दी, जिससे तीनों घायल हो गए।

पुलिस ने उन्हें जिला एमएमजी अस्पताल में भर्ती कराया। आरोपियों ने पुलिस को बताया कि वे सवारियों को उठाने के बाद पुलिस जांच का डर दिखाते हैं और फिर उनके बैग व अन्य सामान लेकर फरार हो जाते हैं। 21 अक्टूबर को उन्होंने एक महिला और तीन बच्चों को ऑटो रिक्शा में जबरन बैठा लिया था और उनके जेवर उतरवा लिए थे। बदमाशों के पास से तीन अवैध तमंचे, 11 हजार रुपये और तीन कारतूस बरामद हुए हैं।