गाजियाबाद के बेरोजगार सावधान! मेट्रो, बैंक और एयरपोर्ट में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी; थाने के बाहर प्रदर्शन
गाजियाबाद में मेट्रो, बैंक, और एयरपोर्ट में नौकरी के नाम पर बेरोजगारों से ठगी का मामला सामने आया है। बीएमसी आउटसोर्सिंग नामक कंपनी ने रजिस्ट्रेशन और ट ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। मेट्रो, बैंक, निजी कंपनी और एयरपोर्ट पर नौकरी दिलाने के झांसा देकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के एक हजार से ज्यादा बेरोजगारों के साथ ठगी का मामला सामने आया है।
बीएमसी आउटसोर्सिंग के नाम से कंपनी बनाकर कुछ लोगों ने इंटरनेट मीडिया और पोस्टर लगाकर युवाओं को नौकरी दिलाने का झांसा दिया। इसके बाद रजिस्ट्रेशन फीस, ट्रेनिंग, प्रोसेसिंग फीस एवं अन्य शुल्क के नाम पर दो हजार रुपए से लेकर 25 हजार रुपए तक ठग लिए।
आरोपितों ने नेहरू नगर में गाजियाबाद पब्लिक स्कूल के पास ट्रेनिंग सेंटर भी खोला और युवाओं को नौकरी के लिए एक सप्ताह की ट्रेनिंग के लिए अलग अलग बैच में बुलाया। पीड़ितों से उनके पढ़ाई के असली सर्टिफिकेट और मार्कशीट भी अपने कब्जे में रख लीं।
करीब एक महीने ट्रेनिंग के बाद उन्हें शैंपू और साबुन बेचने के लिए थमा दिए। गुस्साए युवाओं ने आज पुलिस को सूचना दे दी। पुलिस ने कथित ट्रेनिंग सेंटर से तीन लोगों को पूछताछ के लिए उठाया है। पीड़ित सिहानी गेट थाने में शिकायत दे रहे हैं।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।