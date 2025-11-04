गाजियाबाद में बुजुर्ग महिला को डिजिटल अरेस्ट कर ठगे 52 लाख रुपये, साइबर ठगों ने ऐसे बनाया शिकार
गाजियाबाद में साइबर अपराधियों ने एक 75 वर्षीय महिला, उदय ठाकुर, को डिजिटल अरेस्ट बताकर 52.78 लाख रुपये ठग लिए। ठगों ने महिला को 25 अक्टूबर से 1 नवंबर तक डिजिटल अरेस्ट में रखा और तीन बार में बैंक खातों में पैसे ट्रांसफर करवाए। महिला को मनी लॉन्ड्रिंग केस में फंसाने का आरोप लगाया गया था। साइबर क्राइम थाने में मामला दर्ज कर पुलिस जांच कर रही है।
जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। गाजियाबाद में साइबर अपराधियों ने चिरंजीव विहार निवासी 75 वर्षीय महिला उदय ठाकुर को डिजिटल अरेस्ट बताकर 52.78 लाख रुपये ठग लिए।
साइबर ठगों ने पीड़िता को 25 अक्टूबर से एक नवंबर तक कथित रूप से डिजिटल अरेस्ट किया। इस दौरान तीन बार में उनसे बैंक खातों में धनराशि ट्रांसफर कराई गई।
पीड़िता के मुताबिक, उनके पास 25 अक्टूबर को टेलीकाम विभाग का कर्मचारी बताकर ठग ने फोन किया था। इसके बाद उनके नाम पर जारी सिम का उपयोग मनी लॉन्ड्रिंग में करने का आरोप लगाते हुए उन्हें क्राइम ब्रांच, सीबीआई के फर्जी अफसरों से वीडियो कॉल पर बात कराई गई। पीड़िता की शिकायत पर साइबर क्राइम थाने में केस दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।
