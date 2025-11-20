Language
    दिल्ली में अवैध रूप से रह रहा घानाई नागरिक गिरफ्तार, डिटेंशन सेंटर से स्वदेश भेजने की तैयारी

    By Dharmendra Yadav Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Thu, 20 Nov 2025 05:50 AM (IST)

    दिल्ली पुलिस ने निरंकारी ग्राउंड के पास से एक घानाई नागरिक को गिरफ्तार किया है। हेनरी क्वार्टी नामक इस व्यक्ति का वीजा 2022 में समाप्त हो गया था, और वह अवैध रूप से भारत में रह रहा था। पुलिस ने उसे एफआरआरओ को सौंप दिया है, जिसके बाद उसे लामपुर स्थित डिटेंशन सेंटर भेज दिया गया है, जहां से उसे घाना वापस भेजा जाएगा।

    दिल्ली पुलिस ने निरंकारी ग्राउंड के पास से एक घानाई नागरिक को गिरफ्तार किया है। जागरण


    जागरण संवाददाता, बाहरी दिल्ली। उत्तर-पश्चिम दिल्ली जिला पुलिस ने राजधानी में निरंकारी ग्राउंड के पास अवैध रूप से रह रहे एक घानाई नागरिक को गिरफ्तार किया है। घानाई नागरिक का भारत में कानूनी प्रवास 2022 में समाप्त हो गया था और वह बिना किसी वैध दस्तावेज के अवैध रूप से रह रहा था।

    पुलिस ने उसे निर्वासन की कार्यवाही के लिए एफआरआरओ (विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय) के पास भेज दिया। एफआरआरओ के निर्देशों के बाद, व्यक्ति को दिल्ली के लामपुर स्थित डिटेंशन सेंटर भेज दिया गया। जिला पुलिस उपायुक्त भीष्म सिंह ने बताया कि पुलिस को एक विदेशी नागरिक के बारे में खुफिया जानकारी मिली थी, जो भारत में अपने वीजा की अवधि से अधिक समय तक रुका हुआ था।

    इसके बाद, एक विशेष टीम ने निरंकारी ग्राउंड के पास छापा मारा और घाना निवासी हेनरी क्वार्टी को गिरफ्तार कर लिया। दस्तावेजों की जांच से पता चला कि व्यक्ति का भारत में कानूनी प्रवास 2022 में समाप्त हो गया था और वह बिना किसी वैध दस्तावेज के अवैध रूप से रह रहा था। उसके पास कोई वैध यात्रा दस्तावेज नहीं थे।

    पुलिस अधिकारी ने बताया कि स्थापित प्रोटोकॉल के अनुसार, निर्वासन की कार्यवाही शुरू करने के लिए एफआरआरओ को भेजा गया था। इसके बाद, एफआरआरओ के निर्देशों के अनुसार, उस व्यक्ति को एक हिरासत केंद्र भेज दिया गया, जहाँ से उसे घाना निर्वासित किया जाएगा।