गौतम गंभीर को दिल्ली हाईकोर्ट से मिली राहत, दवाओं की जमाखोरी से जुड़ा है मामला

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने टीम इंडिया के कोच गौतम गंभीर के खिलाफ आपराधिक मामला खारिज कर दिया। कोरोना महामारी के दौरान दवाओं की जमाखोरी और बिना लाइसेंस के वितरण के आरोपों को लेकर यह मामला कोर्ट पहुंचा था।