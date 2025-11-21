Language
फोकस

Trending

    गौतम गंभीर को दिल्ली हाईकोर्ट से मिली राहत, दवाओं की जमाखोरी से जुड़ा है मामला

    By Jagran News Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Fri, 21 Nov 2025 03:57 PM (IST)

    दिल्ली हाईकोर्ट ने कोरोना महामारी के समय दवाओं की जमाखोरी और बिना लाइसेंस वितरण के आरोपों के चलते गौतम गंभीर के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामला रद कर दिया है। यह फैसला गौतम गंभीर के लिए राहत की खबर है।  

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने टीम इंडिया के कोच गौतम गंभीर के खिलाफ आपराधिक मामला खारिज कर दिया। कोरोना महामारी के दौरान दवाओं की जमाखोरी और बिना लाइसेंस के वितरण के आरोपों को लेकर यह मामला कोर्ट पहुंचा था। 

