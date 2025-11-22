रात में सोने से पहले सिलिंडर का रेगुलेटर ऑफ करना जरूरी

दिल्ली कॉलेज ऑफ फायर सेफ्टी इंजीनियरिंग के चेयरमैन जिले सिंह लाकड़ा का कहना है कि रसोई गैस सिलिंडर का इस्तेमाल करते समय दो बातों का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। पहले स्तर पर तमाम ऐसी सावधानियां बरतने की आवश्यकता है जिसे अपनाकर रिसाव की स्थिति ही आने न दी जाए। दूसरे स्तर पर रिसाव की स्थिति में कुछ बातों का ख्याल कर खतरे की स्थिति को दूर कर सकते हैं।

लाकड़ा बताते हैं कि रिसाव न हो, इसके लिए सबसे अहम है कि रात को सोने से पहले हम यह सुनिश्चित कर लें कि सिलिंडर का रेगुलर ऑफ है या नहीं। कई लोग इसकी अनदेखी करते हैं। नतीजा यह होता है कि रिसाव पूरी रात होता है और सुबह जब आप जैसे ही कुछ जलाने के लिए बर्नर ऑन करते हैं धमाका हो जाता है। रिसाव के लिए दूसरा कारण पाइप का क्षतिग्रस्त होना है। ऐसा न हो, इसके लिए समय-समय पर पाइप की जांच कराते रहना चाहिए। पाइप हमेशा लोहे की जाली लगा ही खरीदें। इससे चूहे द्वारा कतरे जाने का खतरा नहीं रहता है। तमाम कोशिशों के बाद भी अगर रिसाव हो जाए और रसोई गैस की दुर्गंध आपको महसूस हो तो आप रसोई गैस की सारी खिड़कियों को खोल दें ताकि वह निकल जाएं।