    बस से उतरे तो फंस गए! सस्ते ऑटो का लालच देकर सुनसान जगह छोड़ भागते थे लुटेरे, सरगना गिरफ्तार

    By Mohammed Saqib Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Wed, 10 Dec 2025 06:04 PM (IST)

    दिल्ली क्राइम ब्रांच ने एक ऐसे गिरोह के सरगना को गिरफ्तार किया है जो बस टर्मिनल और रेलवे स्टेशनों के पास ऑटो-रिक्शा यात्रियों को लूटता था। आरोपी वसीम ...और पढ़ें

    दिल्ली क्राइम ब्रांच ने एक ऐसे गिरोह के सरगना को गिरफ्तार किया है। सांकेतिक तस्वीर

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। क्राइम ब्रांच टीम ने एक गैंग के लीडर को गिरफ्तार किया है जो बस टर्मिनल और रेलवे स्टेशनों के आसपास ऑटो-रिक्शा यात्रियों को निशाना बनाकर कई लूट और चोरी की वारदातों में शामिल था। गिरफ्तार आरोपी की पहचान गांधी नगर के वसीम उर्फ बंदर उर्फ छोटे के रूप में हुई है। पुलिस उससे पूछताछ कर रही है और गैंग में शामिल दूसरे संदिग्धों की तलाश कर रही है।

    डिप्टी कमिश्नर आदित्य गौतम के मुताबिक, 28 सितंबर को, एक महिला यात्री जो बस से उतरकर महरौली के लिए ऑटो-रिक्शा ले रही थी, उससे गहने और कैश लूट लिया गया। आरोपी उसे लाजपत नगर के पास छोड़कर भाग गए। इसी तरह, 5 दिसंबर को, गैंग ने पालम जा रहे तीन लोगों के परिवार को भी निशाना बनाया, और लगभग चार लाख रुपये के गहने और कैश चुरा लिए।

    उन्होंने पीड़ितों को लाजपत नगर के पास छोड़कर भाग गए। ACP रमेश लांबा की देखरेख में और इंस्पेक्टर सतेंद्र खारी के नेतृत्व में बनाई गई एक टीम ने घटनास्थल से CCTV फुटेज की जांच की, जिससे आरोपी वसीम की पहचान हो गई। एक टिप-ऑफ के बाद, टीम ने उसे गिरफ्तार कर लिया।

    यह गैंग ISBT और रेलवे स्टेशन पर आने वाले पैसेंजर को सस्ते रेट पर ऑटो-रिक्शा का ऑफर देकर टारगेट करता है। रास्ते में, ऑटो-रिक्शा को मैकेनिकल प्रॉब्लम बताकर रोक लिया जाता है। एक और ऑटो-रिक्शा पैसेंजर के साथ आता है, जिसमें एक महिला साथी भी होती है। जैसे ही सफर फिर से शुरू होता है, गैंग चालाकी से पैसेंजर के बैग खोलकर कैश, मोबाइल फोन और सोने के गहने जैसे कीमती सामान चुरा लेता है।

    कुछ मामलों में, गैंग पीड़ितों को लूटने के लिए डराने-धमकाने या जबरदस्ती का भी इस्तेमाल करता है। फिर पीड़ितों को सुनसान या अनजान जगहों पर छोड़ दिया जाता है, जिससे क्रिमिनल पकड़े जाने और पकड़े जाने से बच जाते हैं।

    आरोपी नौ क्रिमिनल केस में शामिल 

    आरोपी वसीम पर लूट, चोरी और आर्म्स एक्ट के नौ केस दर्ज हैं। हाल ही में IP एस्टेट पुलिस स्टेशन एरिया में हुई एक घटना में, आरोपी ने अपने साथियों के साथ मिलकर निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से आनंद विहार के लिए ऑटो-रिक्शा किराए पर लेने वाले एक व्यक्ति से ₹20 लाख चुरा लिए। इस मामले में, उसे उसके साथियों के साथ पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है।