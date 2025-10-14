दिवाली की खरीददारी पर बाजारों में भारी भीड़, ट्रैफिक जाम बना समस्या; कैसे होगा निवारण?

जागरण संवाददाता, पूर्वी दिल्ली। गांधी नगर मार्केट दिवाली की खरीदारी करने वालों से खचाखच भरा है। एनसीआर से बड़ी संख्या में लोग खरीदारी करने आ रहे हैं। पुश्ता रोड पर खरीदारों को ट्रैफिक जाम का सामना करना पड़ रहा है। पांच मिनट का रास्ता 45 मिनट से एक घंटे में तय हो रहा है।

इसके पीछे मुख्य कारण अवैध पार्किंग, सड़क किनारे पड़े कपड़ों के बड़े-बड़े रोल और विपरीत दिशा में चल रहे रिक्शा हैं। ट्रैफिक पुलिस सड़क पर दिख तो रही है, लेकिन जाम खुलवाने के बजाय जुर्माना लगाने में व्यस्त है। पुलिस के इस रवैये से ग्राहक और व्यापारी दोनों नाराज हैं।

ट्रैफिक पुलिस जाम लगाने वालों के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही है। गांधी नगर पुश्ता रोड पर कैलाश नगर ट्रैफिक सिग्नल से लेकर गीता कॉलोनी श्मशान घाट तक जाम लगा रहता है। गांधी नगर मार्केट कैलाश नगर से गीता कॉलोनी जाने वाले रास्ते पर स्थित है। गांधी नगर एशिया के सबसे बड़े कपड़ा बाजारों में से एक है। दिवाली नजदीक है।

एनसीआर से लोग खरीदारी करने के लिए वाहनों से बाजार पहुंच रहे हैं, जिससे उनका काफी समय ट्रैफिक जाम में फंसकर बर्बाद हो रहा है। रिक्शा चालक अपने लदे रिक्शा विपरीत दिशा में चला रहे हैं। इससे दुर्घटनाएँ होती हैं और शास्त्री पार्क की ओर से आने वाले वाहन चालक जाम में फंस जाते हैं। सड़क पर कपड़े के बड़े-बड़े रोल उतारे और चढ़ाए जाते हैं।

जाम से जूझ रहे लोगों का आरोप है कि पुलिस ने त्योहार के लिए कोई तैयारी नहीं की है। ट्रैफिक पुलिस जुर्माना लगाती रहती है। उन्हें कम से कम बेतरतीब ढंग से वाहन पार्क करने वालों पर तो कार्रवाई करनी चाहिए। इस संबंध में, पुलिस का कहना है कि विपरीत दिशा में चलने वाले वाहनों पर भी जुर्माना लगाया जाता है। अवैध रूप से पार्क किए गए वाहनों को उठाने के लिए क्रेन का भी इस्तेमाल किया जाता है।