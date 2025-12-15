सनातन धर्म विरोध में नहीं, सबको साथ लेकर चलने वाला: गजेंद्र सिंह शेखावत

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि अयोध्या में प्रभु श्रीराम के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा के बाद समय का चक्र बदला है और भारतीय संस्कृति का पुनः उदय दिखाई दे रहा है। आज देश सांस्कृतिक परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। वह दो दिवसीय सनातन राष्ट्र शंखनाद महोत्सव के दूसरे दिन भारत मंडपम में जुटे लोगों को संबोधित कर रहे थे।

उन्होंने कहा कि सनातन धर्म किसी के विरोध में नहीं है। वसुधैव कुटुंबकम के भाव के साथ यह सबको साथ लेकर चलने वाला है। उन्होंने कहा कि यह महोत्सव केवल उत्सव नहीं, बल्कि भारत के सांस्कृतिक पुनर्जागरण का उद्घोष है।

धर्म-अधर्म के संघर्ष का प्रतीक है शंखनाद विहिप के अंतरराष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार ने कहा कि शंखनाद सदैव धर्म-अधर्म के संघर्ष का प्रतीक है। दिल्ली में हो रहे इस सनातन राष्ट्र शंखनाद महोत्सव से यह विश्वास बढ़ा है कि धर्म की ही विजय होगी। उन्होंने कहा कि हाल ही में दिल्ली में हुए आतंकवादी हमले से यह स्पष्ट हुआ है कि जिहाद का संबंध अशिक्षा या गरीबी से नहीं, बल्कि कट्टर मानसिकता से है।