'दो दिन भी दिल्ली में रहने से...', नितिन गडकरी ने प्रदूषण पर उठाए सवाल; दिया ये सुझाव
केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने दिल्ली में वायु प्रदूषण के स्तर पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि उन्हें दो दिन में ही गले में संक्रमण हो गया। उन्होंने ई ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। वायु प्रदूषण से दिल्ली के आम लोग ही नहीं, खास लोग भी त्रस्त हैं। लोगों में प्रदूषण के चलते गले में संक्रमण, खांसी, आंखों में जलन समेत अन्य स्वास्थ्य संबंधित बीमारियां है। अब केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गड़करी भी इसकी जद में आ गए हैं।
उन्होंने खतरनाक प्रदूषण का जिक्र करते हुए कहा कि वह मुश्किल से दो दिन दिल्ली में रहते हैं और गले में संक्रमण हो गया है। गडकरी एक दिन पहले महाराष्ट्र में थे। मंगलवार को आइजीएनसीए में एक पुस्तक विमोचन कार्यक्रम में उन्होंने कहा, दो दिन में ही उनके गले में संक्रमण हो गया है।
उदय माहूरकर की पुस्तक माइ आइडिया ऑफ नेशन फर्स्ट पुस्तक के विमोचन अवसर को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री ने सवालिया लहजे में कहा कि यह पूरी दिल्ली संक्रमण से त्रस्त क्यों है? आगे खुद ही जवाब देते हुए कहा, मैं ट्रांसपोर्ट मंत्री, 40 प्रतिशत हमारे कारण होता है।
पेट्रोल-डीजल से होने वाले प्रदूषण का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि हम 22 लाख करोड़ रुपये का ईंधन आयात करते हैं साथ ही प्रदूषण भी ले रहे हैं। यह कैसा राष्ट्रवाद है। तकनीक में दुनिया तेजी से बदल रही है। इलेक्ट्रिकल वाहनों के साथ अब सोडियम, जिंक को लेकर भी तकनीक आ गई है। हमें उसे प्राथमिकता देनी होगी।
