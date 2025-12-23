'दो दिन भी दिल्ली में रहने से...', नितिन गडकरी ने प्रदूषण पर उठाए सवाल; दिया ये सुझाव

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। वायु प्रदूषण से दिल्ली के आम लोग ही नहीं, खास लोग भी त्रस्त हैं। लोगों में प्रदूषण के चलते गले में संक्रमण, खांसी, आंखों में जलन समेत अन्य स्वास्थ्य संबंधित बीमारियां है। अब केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गड़करी भी इसकी जद में आ गए हैं।

उन्होंने खतरनाक प्रदूषण का जिक्र करते हुए कहा कि वह मुश्किल से दो दिन दिल्ली में रहते हैं और गले में संक्रमण हो गया है। गडकरी एक दिन पहले महाराष्ट्र में थे। मंगलवार को आइजीएनसीए में एक पुस्तक विमोचन कार्यक्रम में उन्होंने कहा, दो दिन में ही उनके गले में संक्रमण हो गया है।

उदय माहूरकर की पुस्तक माइ आइडिया ऑफ नेशन फर्स्ट पुस्तक के विमोचन अवसर को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री ने सवालिया लहजे में कहा कि यह पूरी दिल्ली संक्रमण से त्रस्त क्यों है? आगे खुद ही जवाब देते हुए कहा, मैं ट्रांसपोर्ट मंत्री, 40 प्रतिशत हमारे कारण होता है।