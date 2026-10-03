दिल्ली के ललित होटल का डेयरी व्हाइटनर सैंपल फेल, FSSAI ने बताया ‘असुरक्षित’; बिक्री रोकने का आदेश

पीटीआई, नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली के कनाट प्लेस के मशहूर द ललित होटल से लिया गया नेस्ले इंडिया का ‘लो-फैट डेयरी व्हाइटनर’ का सैंपल घटिया निकला। खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआइ) ने प्रयोगशाला जांच में इस नमूने को ‘असुरक्षित’ और ‘मानकों के अनुरूप नहीं’ पाया।

खाद्य नियामक ने इस असुरक्षित खाद्य उत्पाद की बिक्री तत्काल रोकने का निर्देश दिया है। हालांकि, एफएसएसएआइ ने यह नहीं बताया कि प्रयोगशाला जांच में किस विशेष मानक या कमी के आधार पर उत्पाद को असुरक्षित पाया गया। भारत होटल्स लिमिटेड को भी नोटिस खाद्य नियामक ने ललित होटल का संचालन करने वाली कंपनी भारत होटल्स लिमिटेड भी इस संबंध में नोटिस जारी किया है। गौरतलब है कि लो-फैट डेयरी व्हाइटनर दूध के पाउडर का ऐसा विकल्प है, जिसमें फैट (वसा) की मात्रा सामान्य डेयरी व्हाइटनर के मुकाबले काफी कम होती है।