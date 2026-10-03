यमुनानगर में खाद्य विभाग की दोहरी नीति, 1.85 करोड़ की रिकवरी के लिए राइस मिल नीलाम, 70 करोड़ के धान घोटाले पर 323 दिन से ढिलाई

पोपीन पंवार, यमुनानगर। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग में रिकवरी की दोहरी नीति अपनाई जा रही है। एक ओर चावल जमा न कराने पर पौंटी गांव में डीएफएससी की ओर से दो राइस मिल की जमीन, शेड और मशीनरी कब्जे में लेकर 1.85 करोड़ रुपये में नीलाम कर दी गई थी।

वहीं दूसरी ओर, करीब 70 करोड़ रुपये के धान घोटाले को सामने आए 323 दिन हो चुके हैं। इसमें केवल तीन आरोपित गिरफ्तार हुए, चार कर्मचारी बर्खास्त किए गए और 30 से अधिक अधिकारी, कर्मचारी व अन्य जांच के दायरे में हैं, पर नुकसान की भरपाई के लिए संपत्ति की नीलामी व रिकवरी का अब तक इंतजार है।

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग ने 26 मई 2026 में संचालक जावेद खान की किसान राइस मिल व न्यू किसान राइस मिल पौंटी की संपत्ति नीलाम की। खान पर सदर थाना जगाधरी पुलिस ने अक्तूबर 2025 में केस दर्ज था। मलिकपुर खादर के रामंदीप सिंह ने 1.85 करोड़ रुपये की सर्वाधिक बोली लगाई।