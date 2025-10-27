Free Coaching Scheme: दिल्ली में मेधावी छात्रों को मिलेगी मुफ्त कोचिंग, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में मिलेगी मदद
दिल्ली में मेधावी छात्रों को मुफ्त कोचिंग योजना का लाभ मिलेगा। इसके लिए कॉमन एंट्रेंस टेस्ट (सीईटी-2025) 30 अक्टूबर को होगा। इस परीक्षा से 2200 छात्रों का चयन होगा, जिन्हें जेईई, नीट, क्लैट, सीए और सीयूईटी जैसी परीक्षाओं की तैयारी के लिए मुफ्त कोचिंग मिलेगी। 11वीं और 12वीं के छात्र इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। शिक्षा निदेशालय ने महामना पंडित मदन मोहन मालवीय विद्याशक्ति मिशन के तहत सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले मेधावी छात्रों के लिए निश्शुल्क कोचिंग योजना के चयन के लिए कॉमन एंट्रेंस टेस्ट (सीईटी-2025) आयोजित करने की घोषणा की है। यह परीक्षा 30 अक्टूबर को 144 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी।
इस परीक्षा के माध्यम से 2200 मेधावी छात्रों का चयन किया जाएगा जिन्हें दिल्ली सरकार द्वारा विभिन्न कोचिंग संस्थानों में जेईई, नीट, क्लैट, सीए और सीयूईटी जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए निश्शुल्क कोचिंग सुविधा मिलेगी।
इस योजना के तहत 11वीं के 1200 छात्रों को दो वर्षीय एकीकृत कोचिंग और 12वीं के एक हजार छात्रों को एक वर्षीय कोचिंग का लाभ मिलेगा। चयनित छात्रों को दिल्ली स्थित नामांकित कोचिंग संस्थानों में प्रवेश दिलाया जाएगा।
निदेशालय के अधिकारी के मुताबिक सीईटी-2025 के लिए एडमिट कार्ड 26 अक्टूबर से 29 अक्टूबर तक पोर्टल से डाउनलोड किए जा सकेंगे। निदेशालय ने सभी स्कूलों के प्रधानाचार्यों को निर्देश दिया है कि वे छात्रों के एडमिट कार्ड डाउनलोड कर उसकी दो प्रतियां तैयार कराएं और छात्र के हस्ताक्षर व सत्यापन के बाद एक प्रति परीक्षा केंद्र को भेजें।
