    दिल्ली में महिलाओं के बाद अब इन्हें भी मिलेगी मुफ्त बस यात्रा की सुविधा, परिवहन विभाग ने तैयार किया प्रस्ताव

    By V K Shukla Edited By: Sonu Suman
    Updated: Fri, 17 Oct 2025 10:28 PM (IST)

    दिल्ली में महिलाओं के बाद अब ट्रांसजेंडरों को भी मुफ्त बस यात्रा की सुविधा मिलने की संभावना है। परिवहन विभाग ने एक प्रस्ताव तैयार किया है जिसके तहत ट्रांस जेंडरों को डीटीसी बसों में मुफ्त यात्रा करने की अनुमति दी जा सकती है। सरकार इस प्रस्ताव पर विचार कर रही है, जिससे शहर में घूमने में ट्रांसजेंडरों को आसानी होगी।

    दिल्ली में ट्रांसजेंडरों को मुफ्त बस यात्रा की सुविधा देने की तैयारी।

    राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। दिल्ली के ट्रांसजेंडर निवासियों को जल्द ही सरकारी बसों में मुफ़्त यात्रा का लाभ मिलेगा। परिवहन विभाग एक प्रस्ताव तैयार कर रहा है जिसे आगामी कैबिनेट बैठक में पेश किया जाएगा।

    एक अधिकारी ने बताया कि दिल्ली के निवासी ट्रांसजेंडरों को मुफ़्त बस यात्रा का लाभ उठाने के लिए सरकार द्वारा जारी पहचान पत्र वाला प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। उन्होंने कहा कि यह योजना सम्मान और समानता के लिए एक मज़बूत प्रयास का संकेत देती है।

    अधिकारी ने कहा कि दिल्ली के निवासी ट्रांसजेंडर व्यक्ति शहर भर में चलने वाली सभी सरकारी बसों में मुफ़्त यात्रा के पात्र होंगे। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के अनुसार, वर्तमान में लगभग 1,200 ट्रांसजेंडर मतदाता डेटाबेस में सूचीबद्ध हैं।