दिल्ली में महिलाओं के बाद अब इन्हें भी मिलेगी मुफ्त बस यात्रा की सुविधा, परिवहन विभाग ने तैयार किया प्रस्ताव

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। दिल्ली के ट्रांसजेंडर निवासियों को जल्द ही सरकारी बसों में मुफ़्त यात्रा का लाभ मिलेगा। परिवहन विभाग एक प्रस्ताव तैयार कर रहा है जिसे आगामी कैबिनेट बैठक में पेश किया जाएगा।

एक अधिकारी ने बताया कि दिल्ली के निवासी ट्रांसजेंडरों को मुफ़्त बस यात्रा का लाभ उठाने के लिए सरकार द्वारा जारी पहचान पत्र वाला प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। उन्होंने कहा कि यह योजना सम्मान और समानता के लिए एक मज़बूत प्रयास का संकेत देती है।