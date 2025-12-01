साइंस से सजा तक का सफर तेज... LG ने फोरेंसिक लैब साइंटिस्ट्स को दिया नया टारगेट

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। लेफ्टिनेंट गवर्नर विनय कुमार सक्सेना ने सोमवार को रोहिणी में फोरेंसिक साइंस लैब (FSL) का दौरा किया और इसके इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्निकल क्षमताओं, ऑपरेशन और मॉडर्नाइजेशन की पहल का रिव्यू किया। शुरुआत में लैब की कैपेसिटी हर महीने 900 से 1,000 सैंपल तक थी, लेकिन अब धीरे-धीरे इसे बढ़ाकर हर महीने लगभग 3,000 टेस्ट रिपोर्ट तैयार की जा रही हैं।

इस दौरे के दौरान, लेफ्टिनेंट गवर्नर ने नए क्रिमिनल कानूनों को आसानी से लागू करने के संबंध में लैब की प्रोग्रेस का भी रिव्यू किया। फोरेंसिक सैंपल किसी भी केस में अहम सुराग देते हैं, जिससे तेज और साइंस-बेस्ड जस्टिस सिस्टम पक्का करने में मदद मिलती है। इस दौरे के दौरान, लेफ्टिनेंट गवर्नर ने सीनियर अधिकारियों और साइंटिस्ट से उनके अनुभव, काम और भविष्य की चुनौतियों का आकलन करने के लिए बातचीत भी की।

उन्होंने मुख्य रूप से POCSO केस के समय पर निपटारे के बारे में जानकारी मांगी। इसके अलावा, बायोलॉजी, DNA, साइबर फोरेंसिक, बैलिस्टिक्स, केमिस्ट्री और टॉक्सिकोलॉजी जैसे अलग-अलग डिपार्टमेंट से पेंडिंग केस का समय पर निपटारा पक्का करने को कहा गया। रिव्यू का मकसद काम करने की क्षमता बढ़ाने के लिए रुकावटों की पहचान करना और यह पक्का करना था कि लैबोरेटरी नए कानूनी फ्रेमवर्क (BNS) के तहत बढ़ी हुई फोरेंसिक मांगों को पूरा करने के लिए पूरी तरह तैयार है।

इस मौके पर, लेफ्टिनेंट गवर्नर ने FSL की काम करने की क्षमता की तारीफ की और नए इंडियन ज्यूडिशियल कोड के अनुसार क्रिमिनल जस्टिस को तेज़ी से पूरा करने के लिए उनके परफॉर्मेंस, डेडिकेशन और कमिटमेंट के लिए उन्हें बधाई दी।