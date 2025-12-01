Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    साइंस से सजा तक का सफर तेज... LG ने फोरेंसिक लैब साइंटिस्ट्स को दिया नया टारगेट

    By Rakesh Kumar Singh Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Mon, 01 Dec 2025 08:17 PM (IST)

    लेफ्टिनेंट गवर्नर विनय कुमार सक्सेना ने रोहिणी स्थित फोरेंसिक साइंस लैब का दौरा किया और लैब की क्षमताओं का जायजा लिया। लैब की क्षमता बढ़कर 3,000 टेस्ट रिपोर्ट प्रति माह हो गई है। उन्होंने नए आपराधिक कानूनों को लागू करने में लैब की प्रगति की समीक्षा की और POCSO मामलों के समय पर निपटारे पर जोर दिया। गवर्नर ने लैब के कार्यों की सराहना की।

    prefferd source google
    Hero Image

    रोहिणी स्थित फारेंसिक साइंस लैब में फारेंसिक रिपोर्टों का निरीक्षण करते उप राज्यपाल वीके सक्सेना। जागरण


    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। लेफ्टिनेंट गवर्नर विनय कुमार सक्सेना ने सोमवार को रोहिणी में फोरेंसिक साइंस लैब (FSL) का दौरा किया और इसके इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्निकल क्षमताओं, ऑपरेशन और मॉडर्नाइजेशन की पहल का रिव्यू किया। शुरुआत में लैब की कैपेसिटी हर महीने 900 से 1,000 सैंपल तक थी, लेकिन अब धीरे-धीरे इसे बढ़ाकर हर महीने लगभग 3,000 टेस्ट रिपोर्ट तैयार की जा रही हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इस दौरे के दौरान, लेफ्टिनेंट गवर्नर ने नए क्रिमिनल कानूनों को आसानी से लागू करने के संबंध में लैब की प्रोग्रेस का भी रिव्यू किया। फोरेंसिक सैंपल किसी भी केस में अहम सुराग देते हैं, जिससे तेज और साइंस-बेस्ड जस्टिस सिस्टम पक्का करने में मदद मिलती है। इस दौरे के दौरान, लेफ्टिनेंट गवर्नर ने सीनियर अधिकारियों और साइंटिस्ट से उनके अनुभव, काम और भविष्य की चुनौतियों का आकलन करने के लिए बातचीत भी की।

    उन्होंने मुख्य रूप से POCSO केस के समय पर निपटारे के बारे में जानकारी मांगी। इसके अलावा, बायोलॉजी, DNA, साइबर फोरेंसिक, बैलिस्टिक्स, केमिस्ट्री और टॉक्सिकोलॉजी जैसे अलग-अलग डिपार्टमेंट से पेंडिंग केस का समय पर निपटारा पक्का करने को कहा गया। रिव्यू का मकसद काम करने की क्षमता बढ़ाने के लिए रुकावटों की पहचान करना और यह पक्का करना था कि लैबोरेटरी नए कानूनी फ्रेमवर्क (BNS) के तहत बढ़ी हुई फोरेंसिक मांगों को पूरा करने के लिए पूरी तरह तैयार है।

    इस मौके पर, लेफ्टिनेंट गवर्नर ने FSL की काम करने की क्षमता की तारीफ की और नए इंडियन ज्यूडिशियल कोड के अनुसार क्रिमिनल जस्टिस को तेज़ी से पूरा करने के लिए उनके परफॉर्मेंस, डेडिकेशन और कमिटमेंट के लिए उन्हें बधाई दी।

    इस मौके पर, लैबोरेटरी के प्रिंसिपल डायरेक्टर डॉ. अनिल अग्रवाल ने कहा कि FSL हमेशा साइंटिफिक एक्सीलेंस के सबसे ऊंचे स्टैंडर्ड के लिए कमिटेड है। हर सबूत की जांच बहुत सटीकता, ईमानदारी और पक्के प्रोफेशनलिज़्म के साथ की जाती है। लैबोरेटरी मुश्किल क्राइम से जुड़ी समस्याओं को हल करने के लिए मॉडर्न टेक्नोलॉजी और इक्विपमेंट का इस्तेमाल करती है, जिससे मामलों को समय पर सुलझाने में मदद मिलती है।