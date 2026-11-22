गौतम कुमार मिश्रा, नई दिल्ली। हवाई चप्पल पहनने वाला आम आदमी भी हवाई जहाज में सफर कर सके, इस सपने पर महंगे टिकटों का बोझ भारी पड़ रहा है। देश में हवाई यात्रियों की संख्या और एयरलाइंस का कारोबार बढ़ा है, लेकिन यात्रियों को किफायती किराये का लाभ नहीं मिल रहा।

सामान्य दिनों में भी टिकट महंगे हो रहे हैं और त्योहारों में किराया दोगुने से ज्यादा पहुंच जाता है। दूसरी ओर, घरेलू विमानन बाजार में दो एयरलाइन समूहों की हिस्सेदारी 92.2 प्रतिशत है। ऐसे में प्रतिस्पर्धा और किराया नीति पर सवाल उठ रहे हैं।

सामान्य दिनों में भी बढ़ रहे किराये विमानन विश्लेषण कंपनी सर्कियम के आंकड़ों के मुताबिक, जून 2024 में देश के 20 प्रमुख घरेलू मार्गों में से 17 पर औसत इकोनॉमी किराया पिछले साल के मुकाबले घटा था। जून 2025 में 10 मार्गों पर किराया बढ़ा और 10 पर घटा। लेकिन जून 2026 में तस्वीर बदल गई।

इस दौरान 20 में से 18 मार्गों पर टिकट महंगे हुए। इनमें 11 मार्गों पर किराया 15 प्रतिशत से अधिक और पांच मार्गों पर 30 प्रतिशत से ज्यादा बढ़ा। त्योहार के दिनों में 100 प्रतिशत से ज्यादा महंगा टिकट त्योहारों में यह बोझ और बढ़ जाता है। 12 नवंबर 2026 के आंकड़ों के मुताबिक, दीवाली के दौरान दिल्ली-पटना मार्ग पर प्रस्थान से सात दिन पहले बुकिंग करने पर एकतरफा इकोनॉमी टिकट का औसत किराया 11,988 रुपये था, जबकि सामान्य दिनों में 5,608 रुपये था। यानी 114 प्रतिशत अधिक।

दिल्ली-वाराणसी मार्ग पर भी किराया 49 प्रतिशत बढ़ा। यह तुलना त्योहार और सामान्य दिनों के किराये की है, सालाना वृद्धि की नहीं। दो समूहों के पास 92.2 प्रतिशत बाजार डीजीसीए के सितंबर 2026 के आंकड़ों के मुताबिक, इंडिगो की घरेलू यात्री बाजार में 65.4 प्रतिशत और एअर इंडिया समूह की 26.8 प्रतिशत हिस्सेदारी रही। दोनों की संयुक्त हिस्सेदारी 92.2 प्रतिशत है। वहीं अकासा एयर की 5.6 प्रतिशत और स्पाइसजेट की महज 0.6 प्रतिशत हिस्सेदारी रही।

स्पाइसजेट पर कम हो रहा लोगों का भरोसा स्पाइसजेट की बाजार हिस्सेदारी जनवरी 2026 के 3.9 प्रतिशत से घटकर सितंबर में 0.6 प्रतिशत रह गई। कंपनी की कमजोर वित्तीय स्थिति, नकदी की तंगी और विमानों के बड़े हिस्से के परिचालन से बाहर रहने से प्रतिस्पर्धी क्षमता प्रभावित हुई है। इसकी रेटिंग में भी गिरावट दर्ज की गई है।