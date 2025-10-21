राष्ट्रपति भवन के पास इमारत में लगी आग, दमकलकर्मियों ने पाया काबू

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। मंगलवार दोपहर राष्ट्रपति भवन के गेट नंबर 31 के निकट एक दो मंजिला इमारत में आग लगने की घटना सामने आई। दमकल विभाग को दोपहर 1:51 बजे आग की सूचना मिली, जिसके बाद तत्काल पांच दमकल गाड़ियां मौके पर रवाना की गईं।

घरेलू सामान से शुरू हुई आग दमकल अधिकारी के अनुसार, आग इमारत के ग्राउंड फ्लोर पर रखे घरेलू सामान में लगी थी। प्रारंभिक जांच में आग लगने का कारण स्पष्ट नहीं हो सका है, लेकिन दमकलकर्मियों की त्वरित कार्रवाई से स्थिति को नियंत्रित कर लिया गया।

20 मिनट में काबू पाई गई आग दमकलकर्मियों ने महज 20 मिनट में आग पर पूरी तरह काबू पा लिया, जिससे इमारत को बड़े नुकसान से बचाया जा सका। घटना में किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं है।

जांच शुरू, सुरक्षा पर सवाल उल्लेखनीय है कि राष्ट्रपति भवन जैसे अति संवेदनशील क्षेत्र के पास आग की इस घटना ने सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। अधिकारियों ने मामले की जांच शुरू कर दी है ताकि आग लगने के कारणों का पता लगाया जा सके और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके।