पीतमपुरा की झुग्गियों में आग का कहर, कबाड़ से भड़की लपटें; दमकलकर्मियों ने टाला बड़ा हादसा
संवाद सहयोगी, बाहरी दिल्ली। पीतमपुरा जीपी-ब्लाक की झुग्गियों में बुधवार को अचानक से आग लग गई। आग बुझाने के लिए दमकल की सात गाड़ियां मौके पर पहुंची। आग झुग्गियों में भरे कबाड़ के सामान में लगी थी, गनीमत रही कि जिन झुग्गियों में रिहायश हैं, उन तक पहुंचने से पहले आग पर काबू पा लिया गया।
पुलिस अधिकारी ने अपनी जान की परवाह किए बगैर आग के बीच से जाकर गैस सिलेंडर बाहर निकाले। आग में चार-पांच झुग्गियां जल कर नष्ट हो गईं।
बुधवार शाम करीब सवा पांच बजे जीपी-ब्लाक स्थित झुग्गियों में अचानक आग लग गई। आग ने कई झुग्गियों को अपनी लपेट में ले लिया। दमकल विभाग के कर्मचारियों ने आग बुझाने का काम शुरू किया। आग का दायरा बढ़ता देख और गाड़ियों को बुलाया गया। झुग्गियों में अत्याधिक मात्रा में कबाड़ भरा होने के कारण आग बुझाने में दिक्कत के बाद अर्थ मूवर्स मशीन को बुलाना पड़ा।
राहत में लगी 7 दमकल की गाड़ियां
इस दौरान आग में फंसे लोगों की जान-माल को बचाने में स्थानीय पुलिस ने भी मदद की। एएसआइ साधु राम ने साहस का परिचय देते हुए झुग्गियों में रखे घरेलू गैस के कई सिलेंडर बाहर निकाले। घंटेभर की मेहनत के बाद आग को नियंत्रित किया जा सका। दमकल विभाग ने बताया कि आग बुझाने के लिए सात गाड़ियां भेजी गई थीं। आग में किसी के हताहत होने की जानकारी भी सामने नहीं आई है।
कबाड़ से भड़की आग
स्थानीय लोगों ने बताया कि कबाड़ खरीदने का काम करने वालों ने बड़ी संख्या में झुग्गियों में कबाड़ भर रखा है। इस वजह से झुग्गियों में रहने वाले लोगों का जीवन भी खतरे में है। आज भी आग की शुरूआत झुग्गी में रखे कबाड़ से हुई थी। स्थानीय निगम पार्षद डा. अमित नागपाल ने एएसआइ साधुराम के साहस की प्रशंसा की और वरिष्ठ अधिकारियों से ऐसे बहादुर पुलिस अधिकारी को सम्मानित किए जाने की मांग भी की।
