Delhi Fire News: रानी गार्डन में लगी आग, 25 झुग्गियां जलकर हुईं खाक; दमकल की आठ गाड़ियों ने पाया काबू

जागरण संवाददाता, पूर्वी दिल्ली। रानी गार्डन की झुग्गियों में बुधवार देर रात आग लग गई। हादसे के वक्त लोग झुग्गियों में सो रहे थे। धुएं से दम घुटने पर लोगों की आंख खुली और वह जान बचाने के लिए भागे। सूचना मिलते ही दमकल की आठ गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर एक घंटे में काबू पाया। आग में 25 झुग्गियां जलकर खाक हो गई। किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है।