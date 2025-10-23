Language
    Delhi Fire News: रानी गार्डन में लगी आग, 25 झुग्गियां जलकर हुईं खाक; दमकल की आठ गाड़ियों ने पाया काबू

    By Shuzauddin Shuzauddin Edited By: Sonu Suman
    Updated: Thu, 23 Oct 2025 09:03 PM (IST)

    पूर्वी दिल्ली के रानी गार्डन की झुग्गियों में देर रात आग लगने से अफरा-तफरी मच गई। दमकल की आठ गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। इस हादसे में 25 झुग्गियां जलकर खाक हो गईं, लेकिन किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। झुग्गीवासी कूड़ा बीनने का काम करते हैं, जिससे आग बुझाने में परेशानी हुई। आग लगने का कारण अज्ञात है।

    रानी गार्डन की झुग्गियों में बुधवार देर रात आग लग गई।

    जागरण संवाददाता, पूर्वी दिल्ली। रानी गार्डन की झुग्गियों में बुधवार देर रात आग लग गई। हादसे के वक्त लोग झुग्गियों में सो रहे थे। धुएं से दम घुटने पर लोगों की आंख खुली और वह जान बचाने के लिए भागे। सूचना मिलते ही दमकल की आठ गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर एक घंटे में काबू पाया। आग में 25 झुग्गियां जलकर खाक हो गई। किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है।

    पुलिस ने बताया कि बुधवार रात एक बजे सूचना मिली रानी गार्डन में कूड़े खत्ते के पास झुग्गियों में आग लगी है। पुलिस व दमकल की गाड़ियां मौके पहुंची। झुग्गियों में आग लगते ही लोग बाहर आ गए थे। जो लोग झुग्गियों में रहते हैं वह कूड़ा बीनने का काम करते हैं। कूड़े की वजह से आग बुझाने में दिक्कत हुई । आग कैसे लगी इसका पता नहीं चल सका।