    Delhi Fire: इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी के ऑडिटोरियम में लगी भीषण आग, कोई हताहत नहीं

    By Rajesh Kumar Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Sun, 30 Nov 2025 02:47 PM (IST)

    दिल्ली के द्वारका सेक्टर-16 स्थित गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी के ऑडिटोरियम में रविवार सुबह आग लग गई। दमकल विभाग ने तत्परता दिखाते हुए आग पर काबू पाया। घटना में किसी के घायल होने की सूचना नहीं है, और आग लगने के कारणों की जांच जारी है।

    दिल्ली के द्वारका सेक्टर-16 स्थित गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी के ऑडिटोरियम में रविवार सुबह आग लग गई। जागरण

    पीटीआई, नई दिल्ली। गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी (GGSIPU) के मुख्य ऑडिटोरियम में रविवार सुबह अचानक भीषण आग लग गई। आग की सूचना मिलते ही दिल्ली फायर सर्विसेज ने तुरंत बड़ा दस्ता मौके पर रवाना किया। आग लगने की सूचना सुबह करीब 10:42 बजे द्वारका सेक्टर-16 स्थित यूनिवर्सिटी कैंपस से मिली।

    दिल्ली फायर सर्विसेज के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि मौके पर तुरंत दो वॉटर टेंडर, तीन वॉटर बाउजर, एक स्काईलिफ्ट और एक क्विक रिस्पॉन्स व्हीकल (QRV) भेजी गई। फायर ब्रिगेड की टीमों ने करीब 38 मिनट की कड़ी मशक्कत के बाद सुबह 11:20 बजे तक आग पर पूरी तरह काबू पा लिया। इसके बाद कूलिंग ऑपरेशन शुरू किया गया जो देर तक चलता रहा।

    अधिकारी ने बताया कि अभी तक आग लगने के सटीक कारण का पता नहीं चल सका है और इसकी जांच की जा रही है। राहत की बात यह रही कि घटना में किसी के हताहत या घायल होने की कोई सूचना नहीं है।