Delhi Fire: इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी के ऑडिटोरियम में लगी भीषण आग, कोई हताहत नहीं

पीटीआई, नई दिल्ली। गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी (GGSIPU) के मुख्य ऑडिटोरियम में रविवार सुबह अचानक भीषण आग लग गई। आग की सूचना मिलते ही दिल्ली फायर सर्विसेज ने तुरंत बड़ा दस्ता मौके पर रवाना किया। आग लगने की सूचना सुबह करीब 10:42 बजे द्वारका सेक्टर-16 स्थित यूनिवर्सिटी कैंपस से मिली।

दिल्ली फायर सर्विसेज के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि मौके पर तुरंत दो वॉटर टेंडर, तीन वॉटर बाउजर, एक स्काईलिफ्ट और एक क्विक रिस्पॉन्स व्हीकल (QRV) भेजी गई। फायर ब्रिगेड की टीमों ने करीब 38 मिनट की कड़ी मशक्कत के बाद सुबह 11:20 बजे तक आग पर पूरी तरह काबू पा लिया। इसके बाद कूलिंग ऑपरेशन शुरू किया गया जो देर तक चलता रहा।