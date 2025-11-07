दिल्ली में दरियागंज के होटल की चौथी मंजिल में लगी आग, फर्नीचर और कबाड़ में उठी चिंगारी से सब राख

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। मध्य जिले के दरियागंज इलाके में शुक्रवार शाम एक होटल के चौथे फ्लार में अचानक आग लग गई। मामले की सूचना मिलते ही लोकल पुलिस के अलावा दमकल विभाग की सात गाड़ियां मौके पर पहुंची।

दमकलकर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। गनीमत रही कि हादसे में किसी के घायल या हताहत होने की कोई सूचना नहीं है। शुरुआती जांच में शार्ट सर्किट से आग की वजह बताया जा रहा है।

दमकल विभाग के अधिकारी के मुताबिक, शाम करीब सात बजकर 25 मिनट पर दरियागंज स्थित बने स्टैंर्डड होटल एंड रेस्तरां की छत पर पुराने सामान में आग लगने की सूचना मिली थी। खबर मिलते ही एक-एक कर दमकल की सात गाड़ियों को मौके पर भेजा गया।