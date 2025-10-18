दिल्ली में सांसदों के लिए बने ब्रह्मपुत्रा अपार्टमेंट में लगी भीषण आग, दो बच्चियों समेत महिला झुलसी

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। सांसदों के लिए बने ब्रह्मपुत्रा अपार्टमेंट के स्टाफ क्वार्टर में शनिवार दोपहर आग लग गई। सोसायटी के लोगों ने आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन सीपीडब्ल्यूडी के फायर फाइटिंग पाइप में पानी नहीं होने की वजह से वह आग नहीं बुझा सके। करीब 40 मिनट बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और आग पर काबू पाया। इस बीच टावर के पास खड़ी दो कारें, एक स्कूटी सहित घर में रखा सामान जलकर नष्ट हो गया। आग लगने की घटना में दो बच्चियां व एक महिला भी झुलस गई। आशंका है कि शार्ट सर्किट या कबाड़ तक चिंगारी पहुंचने से आग लगी है।

डॉ. बिशंबर दास मार्ग पर ब्रह्मपुत्रा अपार्टमेंट का उद्घाटन वर्ष 2020 में हुआ था। इसका निर्माण आठ बंगले तोड़कर किया गया था, जो लगभग 80 साल पुराने थे। इसमें कुल 76 नए फ्लैट्स हैं, जिसमें से 28 फ्लैट राज्यसभा सदस्यों के हैं। अपार्टमेंट में पीछे की तरफ बने टावर में पहली, दूसरी व तीसरी मंजिल पर करीब 30 फ्लैट हैं, इनमें राज्यसभा सदस्यों के कर्मचारी परिवार के साथ रहते हैं। स्टाफ क्वार्टर वाले टावर में भूतल पर कर्मचारी दोपहिया वाहन पार्क करते हैं।

करीब डेढ़ साल पहले सीपीडब्ल्यूडी ने पार्किंग एरिया पर कब्जा कर उसे अवैध तरीके से स्टोर रूम बना दिया था। उसी में रखे पुराने फर्नीचर में शनिवार दोपहर करीब 1.18 आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैली कि पहली, दूसरी और तीसरी मंजिल को अपने कब्जे में ले लिया। कर्मचारियों ने दोपहर 1.22 बजे फायर बिग्रेड को इसकी सूचना दी। आरोप है कि सूचना मिलने के 40 मिनट के बाद फायर ब्रिगेड के 14 वाहन मौके पर पहुंचे। इन वाहनों ने करीब 40 मिनट में 2.10 बजे तक आग पर काबू पा लिया।

इस बीच आग की चपेट में आकर दो सगी बहनें जीविका व मधु समेत एक महिला मामूली रूप से झुलस गई। एक पालतू कुत्ता भी झुलस गया। इसके अलावा टावर के पास खड़ी दो कारें, एक स्कूटी व अन्य सामान पूरी तरह जल गया। स्टाफ क्वार्टर में रहने वाले मनोज साहू ने बताया कि आग लगने पर कर्मचारियों ने परिसर में लगे फायर फाइटिंग पाइप से खुद ही आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन पाइप में पानी न होने के कारण वे आग नहीं बुझा पाए। उनका यह भी आरोप है कि ब्रह्मपुत्रा अपार्ममेंट से करीब पांच मिनट की दूरी पर संसद भवन के पास अग्निशमन विभाग का आफिस है। समय पर सूचना देने के बाद भी फायर बिग्रेड की गाड़ियां करीब 40 मिनट देरी से पहुंचीं।