त्योहारों से ठीक पहले हवाई सफर महंगा, IndiGO ने बढ़ाया किराया; जल्द ही बाकी एयरलाइंस भी बढ़ाएंगी

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। त्योहारी सीजन और आगामी छुट्टियों के सफर से ठीक पहले देश में हवाई यात्रा करना और महंगा हो गया है।

देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो ने छह अक्टूबर से अपनी घरेलू और अंतरराष्ट्रीय उड़ानों पर फ्यूल चार्ज (ईंधन शुल्क) में बढ़ोतरी का ऐलान कर दिया है।

विमान ईंधन (एटीएफ, एविएशन टरबाइन फ्यूल) की कीमतों में लगातार हो रही बढ़ोतरी और पश्चिम एशिया के भू-राजनीतिक तनाव को इस फैसले का मुख्य कारण बताया जा रहा है।

16 रुपये प्रति लीटर बढ़ी ATF की दर

तेल विपणन कंपनियों ने 1 अक्टूबर को एटीएफ की कीमतों में करीब 13.2 प्रतिशत (16 रुपये प्रति लीटर) का बड़ा इजाफा किया था, जिससे जेट फ्यूल की कीमत बढ़कर 137 रुपये प्रति लीटर पहुंच गई। पिछले तीन महीनों से एटीएफ की दरों में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है।

चूंकि एयरलाइंस के कुल परिचालन खर्च (ऑपरेटिंग काॅस्ट) में अकेले जेट फ्यूल की हिस्सेदारी 40 से 45 फीसद तक होती है, इसलिए ईंधन के दाम में 14 प्रतिशत तक के उछाल ने विमानन कंपनियों के मार्जिन पर भारी दबाव बना दिया था।