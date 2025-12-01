Language
    नरेला औद्योगिक क्षेत्र में भीषण सड़क हादसा, तेज रफ्तार कार की पेड़ से टक्कर में युवती की मौत

    By Shamse Alam Edited By: Anup Tiwari
    Updated: Mon, 01 Dec 2025 04:52 AM (IST)

    दिल्ली के नरेला औद्योगिक क्षेत्र में एक तेज़ रफ्तार कार पेड़ से टकरा गई। इस दुर्घटना में एक युवती की मौके पर ही मौत हो गई। हादसा कार की तेज गति के कारण हुआ, जिससे चालक ने नियंत्रण खो दिया। पुलिस घटना की जांच कर रही है।

    प्रतीकात्मक तस्वीर।

    जागरण संवाददाता, बाहरी दिल्ली। नरेला औद्योगिक क्षेत्र में रविवार तड़के एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, जब एक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पेड़ से टकरा गई। दुर्घटना में 21 वर्षीय युवती ज्योति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि छह माह की बच्ची सहित पांच लोग गंभीर रूप से घायल हो गए।

    पुलिस अधिकारी के मुताबिक सभी घायलों को पीतमपुरा स्थित सरोज अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी स्थिति बयान देने लायक नहीं है। पुलिस ने संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

    बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुई कार

    बाहरी उत्तरी जिला पुलिस उपायुक्त हरेश्वर वी स्वामी ने बताया कि सुबह 5.14 बजे राहगीर संजीव ने पुलिस को सूचना दी कि नरेला–बवाना रोड स्थित घोघा क्रासिंग के पास एक कार पेड़ से टकराई है। नरेला औद्योगिक क्षेत्र थाना पुलिस मौके पर पहुंची तो पाया कि फ्रोंक्स कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त थी।

    पुलिस ने कार में फंसे छह माह की बच्ची समेत सभी घायलों को बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया, जहां ज्योति को डाक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। ज्योति सोनीपत के कुंडली स्थित हलालपुर पुलिस की रहने वाली थी।

    अन्य घायलों में सोनीपत के खरखौदा निवासी प्रशांत और नरेला स्थित मंशा अपार्टमेंट के अमित शामिल हैं। एक महिला की पहचान अमित की पत्नी के रूप में हुई है, जबकि छह माह की बच्ची और एक अन्य महिला की पहचान जारी है।

    पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आया है कि सभी एक ही परिवार के सदस्य थे। जो दिल्ली में एक समारोह में शामिल होने के बाद खरखौदा लौट रहें थे। आशंका है कि देर रात होने के कारण कार चालक को झपकी आ गई, जिससे वाहन नियंत्रण खो बैठा। पुलिस ने ज्योति के शव को पोस्टमार्टम के लिए बाबू जगजीवन राम अस्पताल भेज दिया है। स्वजनों को घटना की सूचना दे दी है। मामला दर्ज कर आगे की जांच जारी है।