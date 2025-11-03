बाइक क्रैश से शुरू... कुचलन से खत्म, 41 साल के प्रमोद की सोनिया विहार में मौत, CCTV फुटेज बनेगी सबूत

Language
    By Ashish Gupta Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Mon, 03 Nov 2025 05:31 AM (IST)

    पूर्वी दिल्ली के सोनिया विहार में दो मोटरसाइकिलों की टक्कर में एक व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक, प्रमोद शर्मा, टक्कर के बाद सड़क पर गिर गए थे, तभी एक अज्ञात वाहन ने उन्हें कुचल दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर सीसीटीवी फुटेज की मदद से वाहन और चालक की तलाश शुरू कर दी है। प्रारंभिक जांच में आमने-सामने की टक्कर की बात सामने आई है।

    जागरण संवाददाता, पूर्वी दिल्ली। सोनिया विहार इलाके में दो मोटरसाइकिलों की आमने-सामने की टक्कर हो गई। एक मोटरसाइकिल सवार नीचे गिर गया और पीछे से आ रहे एक अज्ञात वाहन ने उसे कुचल दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। वाहन चालक और दूसरा मोटरसाइकिल सवार फरार हो गए।

    मृतक की पहचान स्वरूप नगर एक्सटेंशन पुश्ता रोड, गली नंबर 6 निवासी प्रमोद शर्मा (41) के रूप में हुई है। पुलिस ने अज्ञात चालक के खिलाफ लापरवाही से वाहन चलाने का मामला दर्ज कर लिया है। आसपास के कैमरों की सीसीटीवी फुटेज से दुर्घटना का कारण बनने वाले वाहन की पहचान और आरोपी चालक को पकड़ने की कोशिश की जा रही है।

    पुलिस के अनुसार, 30 अक्टूबर की रात करीब 10 बजे सोनिया विहार थाना क्षेत्र में अन्नपूर्णा मंदिर के पास एक सड़क दुर्घटना की सूचना मिली थी। पुलिस मौके पर पहुँची तो सड़क पर दो क्षतिग्रस्त मोटरसाइकिलें पड़ी मिलीं और एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल मिला। घायल प्रमोद शर्मा को अस्पताल ले जाया गया, जहाँ डॉक्टरों ने जाँच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया।

    पुलिस अधिकारियों ने बताया कि प्रारंभिक जाँच से पता चला है कि दोनों मोटरसाइकिलों की आमने-सामने की टक्कर हुई थी। उसी समय, एक अन्य अज्ञात वाहन ने प्रमोद को कुचल दिया और चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस अब आस-पास के कैमरों से सीसीटीवी फुटेज की जाँच कर रही है ताकि दूसरे मोटरसाइकिल चालक, भाग रहे चालक और संबंधित वाहन की पहचान की जा सके।