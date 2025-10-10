सावधान! फरीदाबाद अनाज मंडी में किसानों के साथ हो रही धोखाधड़ी, इस तरह से ठगी कर रहे व्यापारी

फरीदाबाद (सुभाष डागर)। अनाज मंडी में आढ़ती बाजरा अधिक तौलकर किसानों से धोखाधड़ी कर रहे हैं। ऐसी ही एक फर्म के खिलाफ शिकायत के बाद मार्केट कमेटी सचिव एवं कार्यकारी अधिकारी इंद्रपाल सिंह ने 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया और नोटिस जारी किया है।

गुरुग्राम के सोहना के लाला खेरली गांव के दो किसान बल्लभगढ़ अनाज मंडी में बाजरा लेकर आए थे। जिस फर्म से ये किसान बाजरा लेकर आए थे, उसके आढ़ती ने एक किसान का बाजरा 800 ग्राम प्रति क्विंटल और दूसरे का 1 किलो 200 ग्राम प्रति क्विंटल अधिक तौला। आढ़ती के तौल कांटे पर शक होने पर किसानों ने हंगामा कर दिया।

हंगामा सुनकर मार्केट कमेटी सचिव एवं कार्यकारी अधिकारी इंद्रपाल सिंह व अन्य कर्मचारी मौके पर पहुंचे। किसानों के अनुरोध पर उन्होंने तौल कांटे का निरीक्षण किया तो पाया कि एक किसान का बाजरा 800 ग्राम प्रति क्विंटल और दूसरे किसान का बाजरा 1 किलो 200 ग्राम अधिक तौला गया था।