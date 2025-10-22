सोया चाप के पैसे मांगने पर दुकान में गुंडागर्दी, मामला दर्ज
फरीदाबाद के ओल्ड फरीदाबाद मार्केट में सोया चाप की दुकान पर बदमाशों ने पैसे मांगने पर तोड़फोड़ की। दुकान मालिक भोलू के अनुसार, ठाकुरवाड़ा के कुछ युवक चाप खाने आए और पैसे मांगने पर कारीगर से मारपीट की, फिर दुकान में तोड़फोड़ की। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। ओल्ड फरीदाबाद मार्केट में एक दुकानदार को बदमाशों से पैसे मांगना भारी पड़ गया। बदमाशों ने उसके साथ मारपीट की और दुकान में तोड़फोड़ की। पुलिस ने शिकायत के आधार पर पांच बदमाशों के खिलाफ मामला दर्ज किया है।
ओल्ड फरीदाबाद मार्केट में पथवारी मंदिर के सामने सोया चाप की दुकान चलाने वाले भोलू ने बताया कि मंगलवार रात करीब 10 बजे ठाकुरवाड़ा निवासी पांच-छह युवक उसकी दुकान पर चाप खाने आए। जाते समय उनके कारीगर ने उनसे पैसे मांगे, जिससे वे भड़क गए। बदमाशों ने पहले कारीगर के साथ और फिर उसके साथ मारपीट की।
इसके बाद दुकान में तोड़फोड़ की। आसपास खड़े लोगों ने युवकों को समझाने की कोशिश की, लेकिन वे नहीं माने। ओल्ड फरीदाबाद थाना प्रभारी के अनुसार मामला दर्ज कर बदमाशों की तलाश की जा रही है।
मौके पर मौजूद लोगों के अनुसार बदमाश अक्सर दुकानदारों से मारपीट करते हैं। इसी मार्केट में दुकानदारों से रंगदारी मांगने वाले बदमाश विजय को हाल ही में पुलिस ने गिरफ्तार कर उसका जुलूस निकाला था।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।