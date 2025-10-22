सोया चाप के पैसे मांगने पर दुकान में गुंडागर्दी, मामला दर्ज

जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। ओल्ड फरीदाबाद मार्केट में एक दुकानदार को बदमाशों से पैसे मांगना भारी पड़ गया। बदमाशों ने उसके साथ मारपीट की और दुकान में तोड़फोड़ की। पुलिस ने शिकायत के आधार पर पांच बदमाशों के खिलाफ मामला दर्ज किया है।

ओल्ड फरीदाबाद मार्केट में पथवारी मंदिर के सामने सोया चाप की दुकान चलाने वाले भोलू ने बताया कि मंगलवार रात करीब 10 बजे ठाकुरवाड़ा निवासी पांच-छह युवक उसकी दुकान पर चाप खाने आए। जाते समय उनके कारीगर ने उनसे पैसे मांगे, जिससे वे भड़क गए। बदमाशों ने पहले कारीगर के साथ और फिर उसके साथ मारपीट की।