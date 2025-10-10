Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    अंगूठा लगवाकर भी नहीं बांटा गया गेंहूं, अधिकारी के पहुंचते ही मचा हड़कंप; डिपो धारक पर मामला दर्ज

    By Rajesh Kumar Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Fri, 10 Oct 2025 11:48 AM (IST)

    फरीदाबाद में डिपो धारक द्वारा राशन वितरण में अनियमितता का मामला सामने आया है। हरफला गांव में एक डिपो धारक ने कार्डधारकों के अंगूठे के निशान लेकर भी उन्हें गेहूं नहीं बांटा। जांच में गोदाम में 15 क्विंटल गेहूं बरामद हुआ। विभाग ने डिपो धारक के खिलाफ मामला दर्ज कराया है और सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है। 

    prefferd source google
    Hero Image

    फरीदाबाद में डिपो धारक द्वारा राशन वितरण में अनियमितता का मामला सामने आया है। 

    जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। डिपो धारकों द्वारा सरकारी राशन का गबन आम बात हो गई है। डिपो धारकों के खिलाफ समय पर और पूरा राशन न बांटने की शिकायतें मिली हैं। हरफला गांव में एक डिपो धारक ने मशीन पर कार्डधारकों के अंगूठे के निशान तो ले लिए, लेकिन गेहूं नहीं बांटा।लग

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    शिकायत खाद्य एवं आपूर्ति विभाग तक पहुंची। जांच में मामला सही पाया गया। डिपो धारक के गोदाम में करीब 15 क्विंटल गेहूं मिला, जो बांटा जाना था। अधिकारियों के मुताबिक, डिपो धारक के खिलाफ सेक्टर 58 थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    विभाग के सहायक खाद्य एवं आपूर्ति अधिकारी अंकित कुमार ने सेक्टर 58 थाने में दी अपनी शिकायत में कहा है कि विभाग द्वारा हरफला गांव में आवंटित डिपो मयंक ने सितंबर का राशन नहीं बांटा। कार्डधारकों को केवल सरसों का तेल और चीनी दी गई, गेहूं नहीं दिया गया।

    डिपो धारक ने कार्डधारकों से कहा था कि चूंकि इस साल गेहूं नहीं आया है, इसलिए वह अगले महीने दोगुना राशन देगा। लेकिन कार्डधारकों को यह बात रास नहीं आई। अधिकारी ने बताया कि विभाग की एक टीम ने गाँव का दौरा किया और कई कार्डधारकों से बात की। सभी ने डिपो धारक के खिलाफ शिकायत की।

    लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी

    खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के नियंत्रक आदित्य कौशिक ने बताया कि डिपो धारकों को कई बार सख्त चेतावनी दी गई है कि वे पूरा राशन समय पर बाँटें। विभाग की टीमें लगातार जांच कर रही हैं। कार्डधारकों की हर शिकायत को गंभीरता से लिया जा रहा है।

    अगर किसी को डिपो धारकों द्वारा राशन वितरण में देरी का सामना करना पड़ता है, तो वे तुरंत शिकायत करें। ऐसे डिपो धारकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा और सख्त कार्रवाई भी की जाएगी।