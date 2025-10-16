दिल्ली में नकली टूथपेस्ट व ईनो बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़, मालिक समेत तीन गिरफ्तार
दिल्ली पुलिस ने वजीराबाद में नकली टूथपेस्ट और ईनो बनाने वाली एक फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। जगतपुर गांव में चल रही इस अवैध फैक्ट्री से 40 हजार नकली टूथपेस्ट और 11 हजार से अधिक ईनो के पाउच बरामद हुए हैं। पुलिस ने फैक्ट्री मालिक नबील समेत तीन लोगों को गिरफ्तार किया है। यह नकली माल एनसीआर में सप्लाई किया जाता था।
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। उत्तरी जिले की वजीराबाद थाना पुलिस की टीम ने नामी कंपनी के नकली टूथपेस्ट और ईनो बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। वजीराबाद इलाके के जगतपुर गांव में अवैध रूप से फैक्ट्री संचालित हो रही थी। पुलिस टीम ने फैक्ट्री से 80 और 150 ग्राम के करीब 40 हजार नकली टूथपेस्ट (खाली और भरे हुए) बरामद किए हैं।
इसके अलावा 11 हजार से अधिक एसिडिटी पाउच ईनो के अलावा भारी मात्रा में मशीनें और पैकिंग का सामान बरामद हुआ है। पुलिस ने मौके से फैक्ट्री मालिक नबील के अलावा तीन श्रमिकों को गिरफ्तार किया है।
उत्तरी जिले के पुलिस उपायुक्त राजा बांठिया के मुताबिक मंगलवार शाम जिले के डीआइयू यूनिट को सूचना मिली थी कि वजीराबाद के जगतपुर गांव में नकली टूथपेस्ट और ईनो बनाया जा रहा है। इस पर तुरंत टीम का गठन कर गली नंबर-10सी, जगतपुर एक्सटेंशन में छापेमारी की गई।
यहां से करीब 10 हजार 80 ग्राम की खाली ट्यूब, 150 ग्राम की 5,250 खाली ट्यूब, 150 ग्राम की भरी हुई 12,824 ट्यूब, 80 ग्राम की भरी हुई 12,516 ट्यूब, 220 कार्टन, 3 बड़ी मशीन, एसिडिटी के 11200 पाउच और भारी मात्रा में कच्चा माल बरामद हुआ।
यहां काम करने वाले श्रमिक मशीनों की मदद से इन टूथपेस्ट और इनो को पाउच में भर रहे थे। पुलिस ने मौके से ही बल्लीमारान, चांदनी चौक निवासी नबील को दबोच लिया। छानबीन में पता चला है कि आरोपित पिछले काफी समय से इस गोरखधंधे में शामिल हैं। नबील के साथ कुछ और भी लोग जुड़े हैं। यह नकली माल एनसीआर में ही सप्लाई होता था।
