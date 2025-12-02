दिल्ली और हरियाणा में नकली शराब बनाने के मामाले में भगोड़ा आरोपी गिरफ्तार, क्राइम ब्रांच ने राजस्थान से दबोचा

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली और हरियाणा में फर्जी नाम और ब्रांड से नकली शराब के निर्माण के मामले में शाामिल भगोड़ा घोषित आरोपित को क्राइम ब्रांच की टीम ने गिरफ्तार किया है। इसकी पहचान रोहतक, हरियाणा के मनोज कुमार के रूप में हुई है।

उपायुक्त हर्ष इंदौरा के मुताबिक, 24 नवंबर को हेड कांस्टेबल अमित को गुप्त सूचना मिली थी कि भगोड़ा मनोज बीकानेर, राजस्थान में छिपा हुआ है। सूचना पर एसीपी सतेंद्र मोहन की देखरेख में और इंस्पेक्टर अनिल मलिक के नेतृत्व में गठित टीम ने छापेमारी करते हुए उसे सूचना वाले स्थान से गिरफ्तार कर लिया।

पूछताछ में हुआ खुलासा पूछताछ करने पर पता चला कि वह पहले दिल्ली और हरियाणा में नकली नाम और ब्रांड से नकली शराब के एक मामले में शामिल था। गिरफ्तारी के समय वह अपनी पत्नी से मिलने वहां आया था, जिसका इलाज चल रहा है। उसने यह भी बताया कि वह पहले लंबे समय से वाइन शाप के मालिक के तौर पर काम कर रहा था।