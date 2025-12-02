Language
    दिल्ली और हरियाणा में नकली शराब बनाने के मामाले में भगोड़ा आरोपी गिरफ्तार, क्राइम ब्रांच ने राजस्थान से दबोचा

    By Mohammed Saqib Edited By: Anup Tiwari
    Updated: Tue, 02 Dec 2025 04:00 AM (IST)

    दिल्ली और हरियाणा में नकली शराब बनाने के मामले में क्राइम ब्रांच ने राजस्थान से एक भगोड़े आरोपी को गिरफ्तार किया है। यह आरोपी दिल्ली और हरियाणा में नकली शराब बनाने और बेचने के अवैध कारोबार में शामिल था। पुलिस उससे पूछताछ कर इस मामले में शामिल अन्य लोगों की जानकारी जुटा रही है।

    प्रतीकात्मक तस्वीर।

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली और हरियाणा में फर्जी नाम और ब्रांड से नकली शराब के निर्माण के मामले में शाामिल भगोड़ा घोषित आरोपित को क्राइम ब्रांच की टीम ने गिरफ्तार किया है। इसकी पहचान रोहतक, हरियाणा के मनोज कुमार के रूप में हुई है।

    उपायुक्त हर्ष इंदौरा के मुताबिक, 24 नवंबर को हेड कांस्टेबल अमित को गुप्त सूचना मिली थी कि भगोड़ा मनोज बीकानेर, राजस्थान में छिपा हुआ है। सूचना पर एसीपी सतेंद्र मोहन की देखरेख में और इंस्पेक्टर अनिल मलिक के नेतृत्व में गठित टीम ने छापेमारी करते हुए उसे सूचना वाले स्थान से गिरफ्तार कर लिया।

    पूछताछ में हुआ खुलासा

    पूछताछ करने पर पता चला कि वह पहले दिल्ली और हरियाणा में नकली नाम और ब्रांड से नकली शराब के एक मामले में शामिल था। गिरफ्तारी के समय वह अपनी पत्नी से मिलने वहां आया था, जिसका इलाज चल रहा है। उसने यह भी बताया कि वह पहले लंबे समय से वाइन शाप के मालिक के तौर पर काम कर रहा था।

    बाद में, उसका वाइन शाप का लाइसेंस उन्हें नहीं मिल पाया, इसलिए उसने हाई वैल्यू ब्रांच के नाम पर पैकिंग करके दिल्ली और हरियाणा में नकली शराब सप्लाई करना शुरू कर दिया, इसलिए उसे पहले रोहतक पुलिस ने बीते वर्ष गिरफ्तार किया था। जेल से छूटने के बाद, उसने दिल्ली और हरियाणा में नकली शराब सप्लाई करना शुरू कर दिया। उसके साथियों ने दिल्ली के बेगमपुर में कैप और स्टिकर की प्रिंटिंग मोल्डिंग फैक्ट्री शुरू की, जिसका क्राइम ब्रांच ने भंडाफोड़ किया था। वह तभी से फरार था।