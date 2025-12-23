दिल्ली में नकली दवाओं और कॉस्मेटिक्स के रैपर छापने वाले गिरोह का पर्दाफाश, दो आरोपी गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच की साइबर सेल ने नकली दवाओं और नकली कास्मेटिक्स के एक और बड़े रैकेट का भंडाफोड़ कर दो आराेपित को गिरफ्तार किया है। आरोपितों ने कीर्ति नगर के रामा रोड पर नकली दवाओं (मलहम व ट्यूब) और नकली कास्मेटिक उत्पादों के रैपर की अवैध छपाई के लिए खाटू श्याम प्रिंटर्स नाम से प्रिटिंग प्रेस लगा रखी थी।

दोनों की गिरफ्तारी से क्राइम ब्रांच ने एक और बड़े माड्यूल का भंडाफोड़ किया है, जिससे संगठित नकली फार्मास्युटिकल और कास्मेटिक सप्लाई चेन को झटका लगा है। डीसीपी आदित्य गौतम के मुताबिक गिरफ्तार किए गए आरोपित के नाम अनिल सिंह रावत (बुराड़ी) व राहुल अग्रवाल (नांगली मोड़) है। अनिल सिंह रावत, रामा रोड पर एक प्रिंटिंग प्रेस चलाता है। इस यूनिट से, प्रिंटेड रैपिंग बाक्स श्री राम नाम के एक व्यक्ति को नकली दवाएं (मलहम व ट्यूब) बनाने और बेचने के लिए सप्लाई किए जाते थे।

तीन आरोपियों को किया था गिरफ्तार प्रिंटिंग यूनिट से स्किन शाइन रैपर बाक्स की छपाई के लिए इस्तेमाल किए गए दो डाई फ्रेम बरामद किए गए हैंं। इससे पहले, नकली दवाओं के निर्माण और बिक्री से संबंधित मामले में क्राइम ब्रांच ने तीन आरोपित श्री राम, गौरव भगत और प्रमोद कुमार गुप्ता को गिरफ्तार किया था।

तीनों से पूछताछ में प्रिंटिंग यूनिट की संलिप्तता का पता चला जो नकली दवाओं और कास्मेटिक उत्पादों के लिए पैकेजिंग सामग्री की सप्लाई कर रही थी। नतीजतन, नकली दवाओं, जैसे क्लोप-जी और स्किन शाइन के छपे हुए रैपिंग बाक्स की सप्लाई में शामिल दो और आरोपित को गिरफ्तार कर लिया गया।

प्रिंटिंग प्रेस पर छापा मार की बरामदगी एसीपी अनिल शर्मा व इंस्पेक्टर मंजीत कुमार के नेतृत्व में पुलिस टीम ने कीर्ति नगर में रामा रोड स्थित एक प्रिंटिंग प्रेस पर छापा मार वहां से स्किन शाइन आइंटमेंट के रैपर की छपाई के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले दो डाई फ्रेम बरामद किए। इस छापे के परिणामस्वरूप नकली दवाओं के लिए पैकेजिंग सामग्री की सप्लाई करने वाली प्रिंटिंग यूनिट का भंडाफोड़ हुआ।

पुलिस को पूछताछ से पता चला कि श्रीराम के निर्देश पर खाटू श्याम प्रिंटर्स से नकली दवाएं बनाने और बेचने के लिए इस्तेमाल होने वाले प्रिंटेड रैपिंग बॉक्स का ऑर्डर दिया था। सप्लाई चेन खत्म करने के लिए जांच जारी कच्चे माल के स्रोतों और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क सहित आगे और पीछे के लिंक की पहचान करने और उन्हें पकड़ने के लिए आगे की जांच जारी है, ताकि नकली दवाओं और नकली कास्मेटिक सप्लाई चेन को पूरी तरह से खत्म किया जा सके।