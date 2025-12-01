Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    दिल्ली में नकली सिगरेट बाजार में खपाने वाले दो आरोपी गिरफ्तार, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय ब्रांड की भारी खेप बरामद

    By Mohammed Saqib Edited By: Anup Tiwari
    Updated: Mon, 01 Dec 2025 02:00 AM (IST)

    दिल्ली पुलिस ने नकली सिगरेट के कारोबार का पर्दाफाश करते हुए दो लोगों को गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ब्रांडों की नकली सिगरेट की एक बड़ी खेप बरामद हुई है, जिसे वे दिल्ली के बाजारों में बेचने की योजना बना रहे थे। पुलिस अब इस गिरोह के अन्य सदस्यों और सिगरेट के स्रोत की जांच कर रही है।

    prefferd source google
    Hero Image

    बरामद की गई नकली सिगरेट की खेप। 

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। लाहौरी गेट थाना क्षेत्र में दो अलग-अलग जगह छापेमारी कर पुलिस टीम ने नकली सिगरेटों की बड़ी खेप बरामद की है। इन प्रीमियम राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय ब्रांड की नकली सिगरेटों को मार्केट में बेचा जा रहा था। पुलिस ने छापेमारी करते हुए दो आरोपितों को गिरफ्तार किया है, जिनकी पहचान कटरा बैरियान, फतेहपुरी के रामजीत उर्फ विजय और लाहौर गेट के अंकित के रूप में हुई है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पुलिस ने इनके परिसरों पर छापेमारी करते हुए लगभग 3.50 लाख नकली सिगरेट की खेप बरामद की है। पुलिस इनसे पूछताछ कर इन नकली सिगरेटों के निर्माण और वितरण में शामिल नेटवर्क का पता लगाने के लिए आगे की जांच जारी है।

    सादे कपड़े में की रेकी

    उपायुक्त राजा बांठिया के मुताबिक, नकली तंबाकू उत्पादों की अनाधिकृत बिक्री, खरीद, निर्माण और वितरण की गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए एसीपी सुशील कुमार की देखरेख में टीम गठित की गई थी। गुप्त सूचना मिलने के बाद टीम ने सादे कपड़ों में कई दिनों तक गुप्त रेकी की और पहचाने गए क्षेत्र में संदिग्ध गतिविधियों पर बारीकी से नजर रखी।

    नकली सिगरेट के अवैध भंडारण और बिक्री की पुष्टि के बाद कूचा शिव मंदिर, नया बांस, लाहौरी गेट के भूतल पर स्थित दुकान और गली बतासन, नया बांस, लाहौरी गेट की पहली मंजिल पर स्थित दुकान पर छापेमारी की गई और असली ब्रांडेड माल की आड़ में भारी मात्रा में नकली सिगरेट जब्त करते हुए दो आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया।

    पकड़े गए दोनों आरोपित गोल्ड फ्लेक, मार्लबोरो, कैवेंडर्स, मैनचेस्टर, फोर स्क्वायर, अमेरिकन टोबैको, बेन्सन एंड हेजेस, एस्से लाइट्स और अन्य जैसे प्रसिद्ध ब्रांडों के ट्रेडमार्क वाले नकली सिगरेट की अवैध बिक्री और वितरण में शामिल थे।