दिल्ली में नकली सिगरेट गिरोह का पर्दाफाश, चार गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। नकली और प्रतिबंधित सिगरेट की आपूर्ति करने वाले एक गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए क्राइम ब्रांच की टीम ने चार तस्करों को गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से कुल 2.40 लाख नकली और प्रतिबंधित सिगरेट बरामद की गईं। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान श्रीनगर निवासी परवीन सिंह, उत्तम नगर निवासी पुनीत गुप्ता, नीलोठी एक्सटेंशन निवासी पवन गुप्ता और अयोध्या, उत्तर प्रदेश निवासी दिलीप यादव के रूप में हुई है। पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है और गिरोह में शामिल अन्य आरोपियों की तलाश कर रही है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

उपायुक्त विक्रम सिंह के अनुसार, एक गुप्त सूचना के आधार पर, एसीपी सुनील श्रीवास्तव की देखरेख और इंस्पेक्टर लिछमन के नेतृत्व में गठित एक टीम ने 9 अक्टूबर को दो व्यक्तियों, पवन गुप्ता और पवन यादव को नकली आईटीसी गोल्ड फ्लेक सिगरेट के 14 कार्टन से भरे एक सफेद टेंपो के साथ गिरफ्तार किया। जाँच में पता चला कि कुल मात्रा लगभग 1.6 लाख सिगरेट थी। मेसर्स आईटीसी लिमिटेड के एक अधिकृत प्रतिनिधि ने मौके पर ही सिगरेट के नकली होने की पुष्टि की।

उनसे पूछताछ के बाद, दो अतिरिक्त आरोपियों, परवीन सिंह और पुनीत गुप्ता को निलोठी एक्सटेंशन के चंदर विहार चौक से गिरफ्तार किया गया। उनकी जानकारी के आधार पर, ईएसएसई लाइट्स (80,000 सिगरेट) के आठ कार्टन से लदा एक इको-वाहन बरामद किया गया। इन सिगरेटों पर वैधानिक स्वास्थ्य चेतावनी नहीं थी और ये अवैध पाई गईं।