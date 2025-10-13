Language
    दिल्ली में नकली सिगरेट गिरोह का पर्दाफाश, चार गिरफ्तार

    By Mohammed Saqib Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Mon, 13 Oct 2025 04:15 PM (IST)

    दिल्ली क्राइम ब्रांच ने नकली सिगरेट गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए चार तस्करों को गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से 2.40 लाख नकली सिगरेट बरामद की गई हैं। आरोपी दिल्ली में नकली सिगरेट की तस्करी करते थे और बाजारों में बेचते थे। पुलिस मामले की जांच कर रही है और अन्य आरोपियों की तलाश जारी है।

    दिल्ली क्राइम ब्रांच ने नकली सिगरेट गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए चार तस्करों को गिरफ्तार किया है।

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। नकली और प्रतिबंधित सिगरेट की आपूर्ति करने वाले एक गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए क्राइम ब्रांच की टीम ने चार तस्करों को गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से कुल 2.40 लाख नकली और प्रतिबंधित सिगरेट बरामद की गईं। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान श्रीनगर निवासी परवीन सिंह, उत्तम नगर निवासी पुनीत गुप्ता, नीलोठी एक्सटेंशन निवासी पवन गुप्ता और अयोध्या, उत्तर प्रदेश निवासी दिलीप यादव के रूप में हुई है। पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है और गिरोह में शामिल अन्य आरोपियों की तलाश कर रही है।

    उपायुक्त विक्रम सिंह के अनुसार, एक गुप्त सूचना के आधार पर, एसीपी सुनील श्रीवास्तव की देखरेख और इंस्पेक्टर लिछमन के नेतृत्व में गठित एक टीम ने 9 अक्टूबर को दो व्यक्तियों, पवन गुप्ता और पवन यादव को नकली आईटीसी गोल्ड फ्लेक सिगरेट के 14 कार्टन से भरे एक सफेद टेंपो के साथ गिरफ्तार किया। जाँच में पता चला कि कुल मात्रा लगभग 1.6 लाख सिगरेट थी। मेसर्स आईटीसी लिमिटेड के एक अधिकृत प्रतिनिधि ने मौके पर ही सिगरेट के नकली होने की पुष्टि की।

    उनसे पूछताछ के बाद, दो अतिरिक्त आरोपियों, परवीन सिंह और पुनीत गुप्ता को निलोठी एक्सटेंशन के चंदर विहार चौक से गिरफ्तार किया गया। उनकी जानकारी के आधार पर, ईएसएसई लाइट्स (80,000 सिगरेट) के आठ कार्टन से लदा एक इको-वाहन बरामद किया गया। इन सिगरेटों पर वैधानिक स्वास्थ्य चेतावनी नहीं थी और ये अवैध पाई गईं।

    इन्हें कैसे सप्लाई किया जाता था

    आरोपी दिल्ली में नकली सिगरेट की तस्करी करने वाले एक गिरोह का हिस्सा थे। वे निलोठी और आसपास के इलाकों में स्थानीय ठिकानों पर बड़ी खेप प्राप्त करते थे, जहाँ स्टॉक को छोटे-छोटे पैक में बाँट दिया जाता था। फिर इन्हें मुख्य रूप से व्यस्त बाजारों और मेट्रो स्टेशनों के पास, धावकों और रेहड़ी-पटरी वालों के माध्यम से सप्लाई किया जाता था, जिससे गिरोह को पता नहीं चलता था और वे अवैध मुनाफा कमाते थे।