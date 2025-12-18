दिल्ली के नांगलोई में नकली कैस्ट्रोल तेल फैक्ट्री का पर्दाफाश, एक गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने नकली लुब्रिकेंट रैकेट पर कार्रवाई करते हुए नांगलोई में नकली कैस्ट्रोल तेल बनाने वाली यूनिट का भंडाफोड़ कर एक आरोपित को गिरफ्तार किया है। फैक्ट्री पर छापा मार पुलिस ने 3,950 लीटर से ज्यादा कच्चा और नकली लुब्रिकेंट तेल, 12,000 खाली कैस्ट्रोल बोतलें, बाल्टियां और मशीनरी सामान बरामद किया है।

फैक्ट्री से पैकेजिंग सामग्री और एक करोड़ रुपये से ज्यदा के प्रोडक्ट जब्त किए गए हैं। यहां कैस्ट्रोल लुब्रिकेंट तेल और उसकी प्रोडक्ट लाइन की ब्रांड पहचान का गलत इस्तेमाल किया जा रहा था, जिससे ट्रेडमार्क और कॉपीराइट कानूनों का उल्लंघन हो रहा था।

डीसीपी आदित्य गौतम के मुताबिक, गिरफ्तार किए गए आरोपित का नाम संदीप है। वह नांगलोई का रहने वाला है यह आपरेशन मेसर्स कैस्ट्रोल लिमिटेड के अधिकृत प्रतिनिधि से मिली जानकारी के आधार पर शुरू किया गया, जिसमें आरोप लगाया गया था कि कुछ लोग अवैध रूप से कैस्ट्रोल लुब्रिकेंट आयल, लेबल, पैकेजिंग बना रहे हैं और ऐसे प्रोडक्ट ट्रांसपोर्ट कर रहे थे जो कैस्ट्रोल ब्रांड की हूबहू नकल थे।

नकली कैस्ट्रोल लुब्रिकेंट आयल को उपभोक्ताओं को गुमराह करने और असली कंपनी को वित्तीय नुकसान पहुंचाने के इरादे से कई राज्यों में बांटा जा रहा था। एसीपी रमेश चंद्र लांबा व इंस्पेक्टर शिवराज सिंह बिष्ट के नेतृत्व में पुलिस टीम ने नांगलोई के कमरुद्दीन नगर में छापा मार वहां बड़े पैमाने पर नकली लुब्रिकेटिंग आयल बनाने वाली यूनिट का भंडाफोड़ किया।

फैक्ट्री से 3600 लीटर कच्चा लुब्रिकेंट तेल, 370 लीटर नकली कैस्ट्रोल तेल, 11,377 अलग-अलग साइज की खाली बोतलें, 25 किलो नकली लेबल,. सीलिंग मशीनें, 41 किलो पैकिंग मैटेरियल, 1.5 किलो रंगने वाले केमिकल, 464 खाली कैस्ट्रोल बाल्टी बरामद किए गए।

जांच में पता चला कि आरोपित कम कीमत वाला लुब्रिकेंट तेल खरीदकर उसे असली कैस्ट्रोल लुब्रिकेंट तेल जैसा दिखाने के लिए रंगने वाले केमिकल, लेबल और पैकेजिंग का इस्तेमाल करके रीब्रांड करता था। नकली लुब्रिकेंट तेल दूसरे राज्यों में खरीदारों को बेचा जाता था, ज्यादातर लेन देन कैश में किया जाता था। उसी इलाके में एक दूसरी जगह पर भी छापा मार वहां से खाली ड्रम और बोतलें बरामद हुईं।