दिल्ली में फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़, बीमा पॉलिसी और रिफंड के नाम पर चूना लगा रहे 32 ठग गिरफ्तार

- गिरफ्तार आरोपितों में 23 महिला व छह पुरुष टेलिकालर भी शामिल

- 45 मोबाइल फोन, एक लैपटाप, कस्टमर्स का बड़ा रिकार्ड और 3.5 लाख रुपये नकद बरामद

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। उत्तरी जिले की सराय रोहिल्ला थाने की टीम ने एक फर्जी काॅल सेंटर का भंडाफोड़ किया है, जो आकर्षक इंश्योरेंस पालिसी और एजेंट कमीशन रिफंड के नाम पर लोगों को ठग रहा था। पुलिस टीम ने मामले में तीन सरगना समेत कुल 32 आरोपियों को गिरफ्तार किया है।

गिरोह के सरगनाओं की पहचान काॅल सेंटर मालिक नजर अब्बास, सुपरवाइजर रवि और दूसरे सुपरवाइजर विक्की ठाकुर के रूप में हुई है। वहीं इनके अलावा 23 महिला छह पुरुष टेलीकाॅलर को भी गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से फर्जी पतों पर सिम कार्ड वाले 45 मोबाइल फोन, एक लैपटाप, कस्टमर्स का बड़ा रिकाॅर्ड और 3.5 लाख रुपये नकद बरामद किए गए हैं।

आरोपी निवेश के नाम पर ठगी करने के अलावा बंद हुई इंश्योरेंस पाॅलिसी, नई इंश्योरेंस पाॅलिसी पर बढ़िया स्कीम, एजेंट का कमीशन वापस करने जैसे लुभावने आफर देकर देशभर के लोगों को अपने जाल में फंसाते थे। वह अलग-अलग सोर्स के जरिए ग्राहकों का डाटा जुटाकर उनको काॅल करते थे। एक बार उनको जाल में फंसाने के बाद उनसे ठगी कर ली जाती थी। पुलिस इनसे पूछताछ कर गिरोह में शामिल अन्य आरोपियों की तलाश में जुटी है।

उपायुक्त राजा बांठिया के मुताबिक, नौ दिसंबर को सराय रोहिल्ला थाना पुलिस को सूचना मिली थी कि शास्त्री नगर इलाके में इंश्योरेंस पाॅलिसी के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह का काॅल सेंटर चल रहा है। जानकारी जुटाने के बाद शास्त्री नगर में एक मकान पर छापेमारी कर वहां से सभी 32 आरोपियों को दबोचा गया।

जांच के दौरान पता चला कि आरोपी नजर अब्बास फर्जी काॅल सेंटर चला रहा था। रवि व विक्की इनके यहां सुपरवाइजर हैं। दोनों नजर के साथ मिलकर फर्जी काल सेंटर चला रहे थे। काॅल सेंटर में टेलिकालर ग्राहकों को काल करके फंसा लेते थे। इसके बाद आगे रवि व विक्की को आगे की जिम्मेदारी सौंप दी जाती थी।