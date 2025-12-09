कार सर्विस कराते समय रहें सावधान, दिल्ली में नकली ऑटो पार्ट्स बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। नामी ब्रांड के नाम पर नकली ऑयल फिल्टर बनाने वाली एक फैक्ट्री का भंडाफोड़ कर क्राइम ब्रांच ने फैक्ट्री मालिक को गिरफ्तार किया है। यह फैक्ट्री आनंद पर्वत औद्योगिक इलाके में चल रही थी। फैक्ट्री पर छापा मार पुलिस ने वहां से बाश, टाटा और जेसीबी ब्रांड के 1917 ऑयल फिल्टर, टाटा के पांच डाई, जेसीबी के चार डाई, एक डाई प्रिंटिंग मशीन, स्टिकर, होलोग्राम और जेसीबी ब्रांड के कार्ड बॉक्स जब्त किए हैं।

डीसीपी संजीव कुमार यादव के मुताबिक गिरफ्तार किए गए फैक्ट्री मालिक का नाम मनमीत सिंह है। वह आनंद पर्वत इलाके का रहने वाला है। इस संबंध में कॉपीराइट एक्ट और ट्रेडमार्क एक्ट के प्रविधान के तहत क्राइम ब्रांच में केस दर्ज कर लिया गया है। चार दिसंबर को सब इंस्पेक्टर इमरान खान को सूचना मिली कि आनंद पर्वत औद्योगिक एरिया में टाटा मोटर्स, बाश लिमिटेड और दूसरी कंपनियों के नाम नकली ऑटो पार्ट्स बनाए जा रहे हैं।

दिल्ली-एनसीआर में करता था सप्लाई इस सूचना पर कार्रवाई करते हुए एसीपी संजय कुमार नागपाल व इंस्पेक्टर मंगेश त्यागी व राबिन त्यागी के नेतृत्व में पुलिस टीम ने टाटा मोटर्स, बाश लिमिटेड और जेसीबी इंडिया कंपनियों के अधिकारियो के साथ मिलकर पर्वत पर्वत इलाके में स्थित फैक्ट्री पर छापा मार मालिक मनमीत सिंह को मौके से पकड़ लिया।

पूछताछ में मनमीत सिंह ने बताया कि वह एक साल से अलग-अलग कंपनियों के नकली ऑटो पार्ट्स बनाकर उसे दिल्ली-एनसीआर में आपूर्ति कर रहा था।

वह अलग-अलग वेंडर्स से रा मटेरियल ऑर्डर करता था और अलग-अलग कंपनियों के नकली ऑटो पार्ट्स तैयार करने के बाद उन्हें वेंडर्स को वापस भेज देता था और मार्केट में डिमांड पर बेचता भी था।