दिल्ली में फर्जी एसिड अटैक मामले का पर्दाफाश, भाई और चाचा के बाद छात्रा का पिता भी गिरफ्तार; पढ़े पूरा मामला
बाहरी दिल्ली में, फर्जी एसिड अटैक मामले में पुलिस ने छात्रा के पिता अकील खान को गिरफ्तार किया, जो इस साजिश का मास्टरमाइंड था। पहले दुष्कर्म के मामले में गिरफ्तार, अकील ने परिवार के साथ मिलकर पुलिस का ध्यान भटकाने और सहानुभूति पाने के लिए यह योजना बनाई। छात्रा ने खुद को एसिड से जलाया और झूठी कहानी बनाई। भाई और चाचा पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं, जबकि एक अन्य लड़के की तलाश जारी है।
जागरण संवाददाता, बाहरी दिल्ली। उत्तर पश्चिमी जिले के भारत नगर थाना पुलिस ने एसिड अटैक की फर्जी कहानी रचने वाली छात्रा के भाई और चाचा की गिरफ्तारी के बाद बृहस्पतिवार को उसके पिता अकील खान को भी गिरफ्तार कर लिया है। जांच में सामने आया है कि वही इस पूरी साजिश का मुख्य साजिशकर्ता (मास्टरमाइंड) था।
उत्तर-पश्चिमी जिला पुलिस उपायुक्त भीष्म सिंह ने बताया कि आरोपित अकील खान को पहले भलस्वा डेरी थाने में दर्ज एक दुष्कर्म के मामले में गिरफ्तार किया गया था। वहां पुलिस रिमांड खत्म होने के बाद अब उसे फर्जी एसिड अटैक केस में गिरफ्तार किया गया है।
इस मामले में पहले ही छात्रा के चाचा वकील खान और भाई को गिरफ्तार किया जा चुका है। जांच में पता चला कि तीनों ने मिलकर यह साजिश रची थी ताकि छात्रा के पिता अकील खान को दुष्कर्म के मामले में फंसाए जाने के बाद पुलिस का ध्यान भटकाया जा सके और सहानुभूति हासिल की जा सके।
पुलिस अधिकारियों के अनुसार, योजना के तहत बीते 26 अक्टूबर को छात्रा ने खुद पर हल्का एसिड डालकर हाथ झुलसा लिया था और फिर कालेज के पास हमले की झूठी कहानी रची। इस दौरान छात्रा का भाई भी पूरे घटनाक्रम में शामिल था। उसने लक्ष्मीबाई कालेज के पास छात्रा को स्कूटी से पहुंचाने और घटना के बाद उसे अस्पताल ले जाने में मदद की। छात्रा फिलहाल अस्पताल में भर्ती है और उपचाराधीन है।
पुलिस का कहना है कि इलाज पूरा होने के बाद उसे भी गिरफ्तार किया जाएगा। साजिश में शामिल सभी पहलुओं की बारीकी से जांच की जा रही है। फिलहाल छात्रा के भाई के साथ मौजूद एक अन्य लड़के की तलाश की जा रही है, जो घटना के समय मौके पर था। छात्रा की मां का इस मामले में कोई हाथ नहीं था। पुलिस ने कहा कि शुरुआती जांच में वह पूरी तरह निर्दोष पाई गई हैं।
