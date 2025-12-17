कोहरे में सड़क हादसे रोकने के लिए बड़ा फैसला, विजिबिलिटी 50 मीटर से कम होने पर एक्सप्रेसवे पर रोकी जाएंगी गाड़ियां

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। कोहरे की वजह से होने वाले सड़क हादसों को देखते हुए सरकार ने एक अहम फैसला लिया है। राज्य के सभी एक्सप्रेसवे पर जब विजिबिलिटी 50 मीटर से कम होगी, तो गाड़ियों को रोकने के आदेश जारी किए गए हैं।

सरकारी आदेश में कहा गया है कि सभी एक्सप्रेसवे अथॉरिटी (UPIDA, YEIDA), नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया और UPSHA यह सुनिश्चित करें कि जब सड़क पर विजिबिलिटी 50 मीटर से कम हो, तो सभी बसों को पब्लिक सुविधाओं या टोल प्लाजा के पास सुरक्षित जगहों पर रोका जाए।

कोहरे से प्रभावित कॉरिडोर और दुर्घटना संभावित इलाकों में पेट्रोलिंग बढ़ाई जानी चाहिए, और किसी भी इमरजेंसी के लिए एम्बुलेंस, क्रेन और फायर टेंडर की व्यवस्था सही जगहों पर सुनिश्चित की जानी चाहिए। सड़कों पर पर्याप्त रोशनी की व्यवस्था, जिसमें सोलर हाई-मास्ट लाइट और एंटी-फॉग लाइट शामिल हैं, सुनिश्चित की जानी चाहिए।