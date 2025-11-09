दिल्ली में नेताओं को साधने में जुटे राजनीतिक दल, पूर्व निगम पार्षद सुरेश चौधरी कांग्रेस में शामिल

देवली विधानसभा के संगम विहार-ए वार्ड से पूर्व निगम पार्षद सुरेश चौधरी ने कांग्रेस का हाथ थामा। दिल्ली कांग्रेस प्रभारी काजी निजामुद्दीन और अन्य नेताओं ने उन्हें पार्टी में शामिल किया। सुरेश चौधरी ने देवेंद्र यादव की कार्यशैली में आस्था व्यक्त की और दिल्ली के हालातों के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने की बात कही। उन्होंने लोगों को धोखा देने वालों के खिलाफ सीधी लड़ाई का आह्वान किया।

पूर्व निगम पार्षद सुरेश चौधरी कांग्रेस में शामिल। फोटो- सोशल मीडिया