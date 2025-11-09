दिल्ली में नेताओं को साधने में जुटे राजनीतिक दल, पूर्व निगम पार्षद सुरेश चौधरी कांग्रेस में शामिल
देवली विधानसभा के संगम विहार-ए वार्ड से पूर्व निगम पार्षद सुरेश चौधरी ने कांग्रेस का हाथ थामा। दिल्ली कांग्रेस प्रभारी काजी निजामुद्दीन और अन्य नेताओं ने उन्हें पार्टी में शामिल किया। सुरेश चौधरी ने देवेंद्र यादव की कार्यशैली में आस्था व्यक्त की और दिल्ली के हालातों के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने की बात कही। उन्होंने लोगों को धोखा देने वालों के खिलाफ सीधी लड़ाई का आह्वान किया।
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। देवली विधानसभा के संगम विहार-ए वार्ड से पूर्व निगम पार्षद सुरेश चौधरी ने रविवार को कांग्रेस का हाथ थाम लिया। प्रदेश कार्यालय में पत्रकार वार्ता के दौरान दिल्ली कांग्रेस प्रभारी काजी निजामुद्दीन, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव अभिषेक दत और पूर्व विधायक अनिल भारद्वाज ने उन्हें कांग्रेस का पटका पहनाकर पार्टी में शामिल कर लिया।
सुरेश चौधरी ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव की कार्यशैली और कांग्रेस की विचारधारा में आस्था रखते हुए कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। उन्होंने कहा कि दिल्ली के हालात किसी से छिपे नही है और आज हमें एकजुट हो लोगों का वोट लेकर उनके साथ धोखा करने वाले लोगों के साथ सीधी लड़ाई लड़नी है।
