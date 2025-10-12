दिल्ली में 15 जगहों पर सड़क किनारे शुरू होंगी EV चार्जिंग सुविधाएं, पढ़ें कितना आएगा खर्च

आशीष गुप्ता, पूर्वी दिल्ली। यमुनापार में सड़क किनारे ईवी चार्जिंग स्टेशनों के निर्माण के लिए बिजली कनेक्शन प्राप्त करने में दो साल लग गए। अब रास्ता साफ हो गया है। नवंबर के मध्य तक 13 स्थानों पर सड़क किनारे ईवी चार्जिंग स्टेशन चालू हो जाएँगे। यह सुविधा दोपहिया और व्यावसायिक ईवी चालकों के लिए वरदान साबित होगी।

नगर निगम ने एक निजी एजेंसी के सहयोग से 2023 में सड़क किनारे ईवी चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने की योजना बनाई थी। यह योजना ईवी दोपहिया वाहनों पर काम करने वालों की जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाई गई थी, क्योंकि बैटरी खत्म होने पर उन्हें अपने वाहनों को टो करना पड़ता है।

इसी तरह, सामान ढोने वाले ईवी टेम्पो चालकों पर भी विचार किया गया था। उस समय 13 स्थानों पर शेड और चार्जर के लिए ढाँचे तैयार किए गए थे। हालाँकि, बीएसईएस से बिजली कनेक्शन न मिलने के कारण यह योजना अधर में लटकी रही। दो साल तक, निगम द्वारा नियुक्त निजी एजेंसी बिजली कनेक्शन के लिए बीएसईएस से पत्राचार करती रही, लेकिन कोई निर्णय नहीं हुआ। अब, निजी एजेंसी ने नए बिजली कनेक्शन के लिए फिर से आवेदन किया है और उसे मंज़ूरी मिल गई है।

एक बार में तीन वाहन चार्ज किए जा सकेंगे प्रत्येक स्टेशन पर एक बार में तीन इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन चार्ज किए जा सकेंगे। सुपरफास्ट चार्जर उपलब्ध होंगे, जिससे त्वरित चार्जिंग सुनिश्चित होगी। दावा किया जा रहा है कि 30 मिनट के चार्ज से दोपहिया वाहन 20 से 25 किलोमीटर तक आराम से चसकेंगे। धूप और बारिश से बचाव के लिए, चार्जिंग स्टेशन पर बस स्टॉप जैसा एक शेड भी होगा। निगम अधिकारियों ने बताया कि यह पहल जनता की सुविधा के लिए की जा रही है।

ट्रैफिक जाम नहीं चार्जिंग स्टेशनों के लिए मुख्य मार्गों पर ऐसे स्थान चिन्हित किए गए हैं जहाँ ट्रैफिक जाम की संभावना नहीं है। दोपहिया वाहनों को सड़क के किनारे पार्क करके आराम से चार्ज किया जा सकेगा। ऑटो और टेंपो भी आसानी से चार्ज किए जा सकेंगे।

इन स्थानों पर बन रहे चार्जिंग स्टेशन वर्तमान में, ये चार्जिंग स्टेशन लक्ष्मी नगर, निर्माण विहार और जीटी रोड पर विकास मार्ग पर कड़कड़ी मोड़ पर स्थित होंगे। यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के पास यह संरचना पहले ही बनकर तैयार हो चुकी है। यह सुविधा कुल 13 स्थानों पर उपलब्ध होगी, जिनमें कड़कड़डूमा कोर्ट के पास, क्रॉस रिवर मॉल के पास, सीबीडी ग्राउंड, आईपी एक्सटेंशन में तीन स्थान, नोएडा लिंक रोड पर दो स्थान, प्रीत विहार और जीटी रोड पर शाहदरा मेट्रो स्टेशन के पास शामिल हैं।