रॉन्ग साइड से आ रहे स्कूटी सवार को बचाने के चक्कर में पलटा ई-रिक्शा, ज्वेलर की मौत; दो सवारियां घायल

जागरण संवाददाता, पूर्वी दिल्ली। फर्श बाजार थाना क्षेत्र में विपरीत दिशा में सामने से आ रही स्कूटी को बचाने के चक्कर में ई-रिक्शा चालक ने रिक्शे को एक तरफ मोड़ दिया। ई-रिक्शा अनियंत्रित होने से पलट गया। स्कूटी सवार वहां से भाग गया। हादसे में ई-रिक्शा चालक व उसमें सवार दो सवारियां घायल हो गईं।

चालक ने दोनों सवारियों को डाॅ. हेडगेवार अस्पताल में भर्ती करवाया। जहां डाॅक्टरों ने कोमल सिंह चंदेल को मृत घोषित कर दिया। घायल महिला पुष्पा के पैर और चालक मोहम्मद आसिफ के हाथ पर चोट लगी है। प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें छुट्टी दे दी। फर्श बाजार थाना पुलिस ने लापरवाही से वाहन चलाने समेत कई धाराओं में केस दर्ज किया है। रिक्शा चालक को हिरासत में लेकर पुलिस पूछताछ कर रही है।

कोमल सिंह चंदेल अपने परिवार के साथ चंदर नगर में रहते थे। परिवार में पत्नी और बेटा अमित है। अमित की चंदर नगर में ज्वेलरी की दुकान है। कोमल शुगर से पीड़ित थे। परिवार ने बताया कि बुजुर्ग का इलाज डाॅ. हेडगेवार अस्पताल में चल रहा था। वह शुक्रवार दोपहर 12 बजे अकेले अस्पताल से दवा लेने के लिए गए थे। पुलिस ने बताया कि दोपहर करीब डेढ़ बजे वह दवा लेकर ई-रिक्शा से घर लौट रहे थे।