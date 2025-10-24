Language
    रॉन्ग साइड से आ रहे स्कूटी सवार को बचाने के चक्कर में पलटा ई-रिक्शा, ज्वेलर की मौत; दो सवारियां घायल

    By Shuzauddin Shuzauddin Edited By: Kushagra Mishra
    Updated: Fri, 24 Oct 2025 08:27 PM (IST)

    पूर्वी दिल्ली के फर्श बाजार इलाके में एक ई-रिक्शा दुर्घटना में एक बुजुर्ग व्यक्ति की मौत हो गई। विपरीत दिशा से आ रही स्कूटी से बचने के प्रयास में ई-रिक्शा पलट गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मृतक कोमल सिंह चंदेल शुगर के मरीज थे और अस्पताल से दवा लेकर लौट रहे थे।

    Hero Image

    ई-रिक्शा पलटने से ज्वेलर कोमल सिंह चंदेल की मौत हो गई। जागरण

    जागरण संवाददाता, पूर्वी दिल्ली। फर्श बाजार थाना क्षेत्र में विपरीत दिशा में सामने से आ रही स्कूटी को बचाने के चक्कर में ई-रिक्शा चालक ने रिक्शे को एक तरफ मोड़ दिया। ई-रिक्शा अनियंत्रित होने से पलट गया। स्कूटी सवार वहां से भाग गया। हादसे में ई-रिक्शा चालक व उसमें सवार दो सवारियां घायल हो गईं।

    चालक ने दोनों सवारियों को डाॅ. हेडगेवार अस्पताल में भर्ती करवाया। जहां डाॅक्टरों ने कोमल सिंह चंदेल को मृत घोषित कर दिया। घायल महिला पुष्पा के पैर और चालक मोहम्मद आसिफ के हाथ पर चोट लगी है। प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें छुट्टी दे दी। फर्श बाजार थाना पुलिस ने लापरवाही से वाहन चलाने समेत कई धाराओं में केस दर्ज किया है। रिक्शा चालक को हिरासत में लेकर पुलिस पूछताछ कर रही है।

    कोमल सिंह चंदेल अपने परिवार के साथ चंदर नगर में रहते थे। परिवार में पत्नी और बेटा अमित है। अमित की चंदर नगर में ज्वेलरी की दुकान है। कोमल शुगर से पीड़ित थे। परिवार ने बताया कि बुजुर्ग का इलाज डाॅ. हेडगेवार अस्पताल में चल रहा था। वह शुक्रवार दोपहर 12 बजे अकेले अस्पताल से दवा लेने के लिए गए थे। पुलिस ने बताया कि दोपहर करीब डेढ़ बजे वह दवा लेकर ई-रिक्शा से घर लौट रहे थे।

    ई-रिक्शा चालक कड़कड़ी मोड़ रोड से विश्वास नगर 60 फुटा रोड से चंद्र नगर आ रहा था। ई-रिक्शे में बुजुर्ग व एक महिला यात्री बैठे हुए थे। जब ई-रिक्शा 60 फुटा रोड पर गली नंबर 17 के पास पहुंचा, तभी सामने से एक स्कूटी आ गई। स्कूटी में टक्कर न लगे, ई-रिक्शा चालक ने एक तरफ मोड़ दिया। इससे ई-रिक्शा अनियंत्रित होकर पलट गया।

    जिस तरफ वह पलटा उसी साइड बुजुर्ग बैठे हुए थे। उनके सिर, चेहरे समेत कई जगह चोटें आईं। राहगीरों ने ई-रिक्शा सीधा किया। रिक्शा चालक दोनों घायलों को अस्पताल लेकर गया। अस्पताल से पुलिस को हादसे की सूचना मिली।

    शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जहां हादसा हुआ है, पुलिस वहां लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले जा रहे हैं।


    -प्रशांत गौतम, शाहदरा जिला पुलिस उपायुक्त।﻿