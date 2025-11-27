इंजीनियर राशिद को फिर मिली संसद जाने की इजाजत, विंटर सेशन में होंगे शामिल

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। पटियाला हाउस एडिशनल सेशंस जज की कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर के MP इंजीनियर अब्दुल राशिद को कस्टडी में रहते हुए 18वीं लोकसभा के छठे सेशन में शामिल होने की इजाज़त दे दी है।

एडिशनल सेशंस जज प्रशांत शर्मा की कोर्ट ने साफ़ किया कि मामले में पहले लगाई गई सभी शर्तें लागू रहेंगी। जज ने यह भी कहा कि राशिद के आने-जाने का खर्च कौन उठाएगा, इस पर दिल्ली हाई कोर्ट में पेंडिंग अपील के संदर्भ में बाद में फैसला किया जाएगा।