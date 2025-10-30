बस्ती रेलवे स्टेशन से आरोपी गिरफ्तार, घर में घुसकर बुजुर्ग पर हमला कर की थी लूटपाट

जागरण संवाददाता, बाहरी दिल्ली। घर का मुख्य दरवाजा खोलकर बाहर पानी मोटर चालू करने निकले एक बुजुर्ग के घर में अचानक चोर घुस आया। बुजुर्ग के विरोध करने पर आरोपी ने बुजुर्ग के नाक पर हमला कर दिया, फिर पीड़ित का मोबाइल फोन, सात हजार रुपये नकद घर में बने मंदिर से दो पीतल की मूर्तियां लूट लीं और फरार हो गया।

पीड़ित की शिकायत पर अशोक विहार पुलिस ने आरोपी को उत्तर प्रदेश के बस्ते रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपित से लूट के सामान बरादम कर लिए। आरोपी की पहचान अरुण कुमार के रूप में हुई है।

उत्तर-पश्चिमी जिला पुलिस उपायुक्त भीष्म सिंह ने बताया कि आरोपी थाना अशोक विहार का बदमाश का घोषित बदमाश है। जो पूर्व में लूट व चोरी के 12 मामलों में शामिल रहा है। 23 अक्तूबर के तड़के 4:10 बजे जब 84 वर्षीय दई राम जिंदल अशोक विहार फेज-1 स्थित अपने घर से बाहर निकल कर मोटर चालू करने गए थे। वापस लौटने पर एक अज्ञात युवक ने पीछे से उनकी गर्दन पकड़ ली और झगड़े के दौरान उनकी नाक पर चोट मार दी, जिससे खून निकलने लगा। आरोपी ने पीड़ित के घर में लूट की वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए।