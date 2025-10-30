Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बस्ती रेलवे स्टेशन से आरोपी गिरफ्तार, घर में घुसकर बुजुर्ग पर हमला कर की थी लूटपाट

    By Shamse Alam Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Thu, 30 Oct 2025 09:50 AM (IST)

    बाहरी दिल्ली में एक 84 वर्षीय बुजुर्ग के घर में घुसकर एक चोर ने लूटपाट की। विरोध करने पर आरोपी ने बुजुर्ग पर हमला किया और नकदी, मोबाइल फोन और मूर्तियां लूट लीं। अशोक विहार पुलिस ने आरोपी को उत्तर प्रदेश के बस्ती रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार कर लिया और लूटा गया सामान बरामद कर लिया। आरोपी पहले भी कई आपराधिक मामलों में शामिल रहा है।  

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददाता, बाहरी दिल्ली। घर का मुख्य दरवाजा खोलकर बाहर पानी मोटर चालू करने निकले एक बुजुर्ग के घर में अचानक चोर घुस आया। बुजुर्ग के विरोध करने पर आरोपी ने बुजुर्ग के नाक पर हमला कर दिया, फिर पीड़ित का मोबाइल फोन, सात हजार रुपये नकद घर में बने मंदिर से दो पीतल की मूर्तियां लूट लीं और फरार हो गया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पीड़ित की शिकायत पर अशोक विहार पुलिस ने आरोपी को उत्तर प्रदेश के बस्ते रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपित से लूट के सामान बरादम कर लिए। आरोपी की पहचान अरुण कुमार के रूप में हुई है।

    उत्तर-पश्चिमी जिला पुलिस उपायुक्त भीष्म सिंह ने बताया कि आरोपी थाना अशोक विहार का बदमाश का घोषित बदमाश है। जो पूर्व में लूट व चोरी के 12 मामलों में शामिल रहा है।

    23 अक्तूबर के तड़के 4:10 बजे जब 84 वर्षीय दई राम जिंदल अशोक विहार फेज-1 स्थित अपने घर से बाहर निकल कर मोटर चालू करने गए थे। वापस लौटने पर एक अज्ञात युवक ने पीछे से उनकी गर्दन पकड़ ली और झगड़े के दौरान उनकी नाक पर चोट मार दी, जिससे खून निकलने लगा। आरोपी ने पीड़ित के घर में लूट की वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए।

    पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। टीम ने क्षेत्र के सीसीटीवी फुटेज का विश्लेषण किया और स्थानीय खुफिया सूत्रों की मदद से संभावित ठिकानों पर छापामारी की।

    वहीं, लगातार प्रयासों के बाद पुलिस ने आरोपी को बस्ती रेलवे स्टेशन, उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में आरोपी ने अपराध स्वीकार किया और उसकी निशानदेही पर चोरी के कई समान बरामद किए गए हैं।