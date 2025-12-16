Language
    देशभर के अंडों की जांच शुरू, नाइट्रोफ्यूरान की मौजूदगी का लगाया जाएगा पता; लिए गए 1200 से अधिक सैंपल

    By Anoop Kumar Singh Edited By: Sonu Suman
    Updated: Tue, 16 Dec 2025 06:39 PM (IST)

    देशभर में अंडों की जांच शुरू हो गई है। इस जांच का मुख्य उद्देश्य नाइट्रोफ्यूरान नामक तत्व की मौजूदगी का पता लगाना है। अधिकारियों ने 1200 से अधिक अंडों ...और पढ़ें

    एफएसएसएआई के निर्देश पर दिल्ली खाद्य सुरक्षा विभाग ने राजधानी में अंडों की व्यापक सैंपलिंग आरंभ कर दी है।

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआइ) के निर्देश पर दिल्ली खाद्य सुरक्षा विभाग ने राजधानी में अंडों की व्यापक सैंपलिंग आरंभ कर दी है। बाजार में उपलब्ध अंडों में नाइट्रोफ्यूरान प्रतिबंधित रसायन की मौजूदगी का पता लगाने के लिए यह सैंपलिंग की जा रही है।

    खाद्य सुरक्षा विभाग के प्रारंभिक आंकड़ों के अनुसार अब तक लगभग 1,200 से अधिक अंडों के सैंपल अलग-अलग जगहों से लिए गए हैं। इनमें थोक, ट्रे (30 अंडे) और पैलेट (210 अंडे) दोनों शामिल हैं। दिल्ली में प्रतिदिन औसतन लगभग 20 लाख व वार्षिक 7.3 करोड़ अंडे की मांग है। चूंकि यहां अंडों का उत्पादन सीमित है, इसलिए अधिकांश हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और राजस्थान से सप्लाई किए जाते हैं।

    दिल्ली खाद्य सुरक्षा विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि सैंपलों को मान्यता-प्राप्त प्रयोगशालाओं में भेजा गया है और अधिकारियों के अनुसार रसायन परीक्षण में आम तौर पर सात से 14 दिन तक का समय लग सकता है। उसके बाद ही अंतिम रिपोर्ट जारी की जाएगी।

    उन्होंने बताया कि पिछली खाद्य सुरक्षा जांच में अधिकांश पोल्ट्री और अंडों के नमूनों में मानक से ऊपर कोई प्रतिबंधित अवशेष नहीं पाए गए हैं। गुणवत्ता भी आम तौर पर सुरक्षित श्रेणी में ही रही। कुछ मामलों में मामूली लेबलिंग या स्टोरेज कमियों के लिए सुधारात्मक नोटिस जारी किए गए थे।

    कहां-कहां हुई सैंपलिंग

    - शास्त्री नगर और सिविल लाइन्स कोल्ड स्टोरेज पास सप्लाई चेन केंद्र।
    - दिल्ली के प्रमुख रिटेल बाजार करोल बाग, राजौरी गार्डन, वसंत विहार में खुदरा विक्रेताओं से।
    - होम-डिलीवरी प्लेटफार्म विक्रेताओं के गोदामों से।