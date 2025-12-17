ईस्ट ऑफ कैलाश में सीवर ओवरफ्लो की समस्या जारी, एमसीडी ने दिल्ली जल बोर्ड पर लगाया 10 हजार का जुर्माना

जागरण संवाददाता, दक्षिणी दिल्ली। दक्षिणी दिल्ली के ईस्ट आफ कैलाश में कई शिकायतों के बावजूद सीवर ओवरफ्लो की समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। आस-पास की चार सोसाइटियों के हजारों लोग पिछले 10 सालों से सीवर ओवरफ्लो की परेशानी झेल रहे हैं।

इसे लेकर लगातार संबंधित विभागों और अधिकारियों से कई लिखित शिकायतें कर चुके हैं लेकिन समस्या जस की तस बनी है। सी ब्लाक मार्केट के पास महीने भर से सीवर का पानी सड़कों पर बह रहा है। इसे लेकर दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) ने दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी) पर एक हफ्ते में दूसरी बार चालान कर जुर्माना लगाया है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) नियमों के उल्लंघन पर ये कार्रवाई की गई है।

इलाके में क्षतिग्रस्त और बदहाल सीवर व्यवस्था के चलते सालों से लोग ओवरफ्लो की परेशानी से जूझ रहे हैं। स्कूली बच्चों को सीवर के पानी से होकर गुजरना पड़ता है और मार्केट आते-जाते लोगों पर वाहनचालक कई बार सीवर का पानी उछाल देते हैं।

लोगों का कहना है कि जल मंत्री प्रवेश वर्मा से लेकर स्थानीय विधायक, पार्षद, दिल्ली जल बोर्ड सहित तमाम विभागों और अधिकारियों के पास कई शिकायतें की जा चुकी हैं, लेकिन समस्या हल नहीं हुई। लोगों की शिकायत पर नगर निगम की टीम मंगलवार सुबह मौके पर पहुंची थी।