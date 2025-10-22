Language
    द्वारका में पुलिस मुठभेड़, बिंदापुर हत्याकांड का वांछित आरोपी घायल; अत्याधुनिक पिस्टल और कई जिंदा कारतूस बरामद

    By Anup Tiwari Edited By: Anup Tiwari
    Updated: Wed, 22 Oct 2025 10:48 AM (IST)

    दिल्ली के द्वारका में पुलिस और बिंदापुर हत्याकांड के वांछित आरोपी के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें आरोपी घायल हो गया। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया और उसके पास से एक अत्याधुनिक पिस्टल और कई जिंदा कारतूस बरामद किए। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    Hero Image

    द्वारका में पुलिस मुठभेड़। जागरण

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। द्वारका में बीती रात एक सनसनीखेज पुलिस मुठभेड़ में बिंदापुर हत्याकांड का वांछित आरोपी ऋतिक उर्फ ऋषभ उर्फ "डांसर" गोली लगने से घायल हो गया। आरोपी पिछले कई महीनों से फरार चल रहा था और पुलिस को उसकी तलाश थी।

    पुलिस के अनुसार, 22 अक्टूबर की सुबह, एंटी नारकोटिक्स टीम द्वारका को सूचना मिली थी कि फरार आरोपी सेक्टर-3, द्वारका इलाके में आने वाला है। सूचना के आधार पर इंस्पेक्टर सुभाष चंद और इंस्पेक्टर कमलेश कुमार की निगरानी में एक विशेष टीम का गठन किया गया।

    पुलिस टीम जैसे ही आरोपी को पकड़ने पहुंची, ऋतिक ने पुलिस पर गोलीबारी शुरू कर दी। पुलिस ने तुरंत जवाबी कार्रवाई करते हुए फायरिंग की, जिसमें आरोपी के पैर में गोली लगी। उसे तुरंत इलाज के लिए इंदिरा गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया।

    मुठभेड़ में इंस्पेक्टर सुभाष भी घायल

    इस मुठभेड़ में इंस्पेक्टर सुभाष चंद भी घायल हो गए। उन्हें बाएं हाथ में गोली लगी, जिसके बाद उन्हें तुरंत वेंकटेश्वर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। मौके से पुलिस ने एक अत्याधुनिक पिस्टल और कई जिंदा कारतूस बरामद किए हैं।

    आरोपी ऋतिक पर कई आपराधिक मामलों में संलिप्तता का संदेह है और वह लंबे समय से पुलिस को चकमा दे रहा था।