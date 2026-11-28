मुकेश ठाकुर, पश्चिमी दिल्ली। नजफगढ़ के धर्मपुरा स्थित सरकारी स्कूल में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग (एनआईओएस) की परीक्षा में धांधली और रिश्वतखोरी के मामले में द्वारका कोर्ट ने पुलिस की जांच रिपोर्ट पर असंतोष जताया है।

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) नेहा प्रिया ने दाखिल एक्शन टेकन रिपोर्ट (एटीआर) को असंतोषजनक बताते हुए इसे जांच अधिकारी की ओर से जांच से पल्ला झाड़ने का प्रयास बताया।

अदालत ने अब संबंधित द्वारका जिला पुलिस उपायुक्त के हस्ताक्षर से समुचित एटीआर दाखिल करने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 14 जनवरी 2027 को होगी।

पुलिस की जांच रिपोर्ट पर अदालत ने जताया असंतोष

यह मामला अधिवक्ता सुमित कुमार चौहान की ओर से दायर शिकायत से जुड़ा है। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि 22 अप्रैल 2025 को एनआईओएस की परीक्षा के दौरान धर्मपुरा स्थित गवर्नमेंट ब्वाॅयज सीनियर सेकेंडरी स्कूल में एक अनुपस्थित छात्रा को उपस्थित दिखाने और उसके नाम से उत्तर पुस्तिका तैयार कर जमा कराने का खेल किया गया।

शिकायतकर्ता के मुताबिक, एक निजी व्यक्ति सौरभ ने स्कूल के प्रधानाचार्य और परीक्षा प्रभारी की मिलीभगत से इस काम के लिए पांच हजार रुपये की मांग की थी। आरोप है कि छात्रा की हाजिरी दर्ज करने, उसकी उत्तर पुस्तिका तैयार कराने और अच्छे अंकों से पास कराने का भरोसा दिया गया। शिकायतकर्ता ने बातचीत और रुपये के लेन-देन की ऑडियो-वीडियो रिकॉर्डिंग होने का भी दावा किया है। बाद में एनआईओएस के आधिकारिक रिकॉर्ड में अनुपस्थित छात्रा की उपस्थिति दर्ज होने और उत्तर पुस्तिका जमा दिखाए जाने की बात भी शिकायत में कही गई है। अनुपस्थित छात्रा को उपस्थित दिखाने का आरोप पुलिस की ओर से अदालत में दाखिल रिपोर्ट के अनुसार, मामले को एनआईओएस की परीक्षा और उसके आवंटित परीक्षा केंद्र से संबंधित बताते हुए शिकायत और दस्तावेज संस्थान को आगे की कार्रवाई के लिए भेज दिए गए थे।