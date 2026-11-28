जागरण संवाददाता, पूर्वी दिल्ली। घर में अकेले पड़े एक बुजुर्ग की दर्द से निकल रही आवाजें गली तक पहुंच रही थीं। घर का दरवाजा अंदर से बंद था और मदद के लिए लगाई जा रही हर पुकार के साथ उनकी जिंदगी पर खतरा बढ़ता जा रहा था।

बुजुर्ग का सिर सोफे के नीचे फंसा हुआ था। बुजुर्ग के कपड़ों की जेब में रखा दरवाजे के ताले का इलेक्ट्रॉनिक रिमोट भी गिरने की वजह से दूर जा गिरा था। ऐसे मुश्किल वक्त में दिल्ली पुलिस के एक बीट अधिकारी फरिश्ता बनकर महज 90 सेकंड में मौके पर पहुंचे। लोहे की खिड़की तोड़कर पुलिसकर्मी अंदर गया और बुजुर्ग को बचाया। पुलिसकर्मी ने अपनी सूझबूझ और साहस से खाकी का मान बढ़ाया।

❤️ एक पुकार... 90 सेकंड में पुलिस की दस्तक... और बच गई एक अनमोल ज़िंदगी! गीता कॉलोनी में अकेले रह रहे पैरालिसिस से पीड़ित बुजुर्ग चमन लाल के घर से मदद की पुकार मिलने पर HC जितेंद्र तोमर मात्र 90 सेकंड में मौके पर पहुंचे। घर का दरवाज़ा अंदर से बंद था। खिड़की से बुजुर्ग को फर्श पर फंसा और तड़पता देख HC जितेंद्र ने अदम्य साहस और सूझबूझ का परिचय देते हुए लोहे की ग्रिल हटाई, घर में प्रवेश किया और बुजुर्ग की जान बचाई। वर्दी सिर्फ कर्तव्य नहीं, किसी की ज़िंदगी की उम्मीद भी है। #DelhiPolice #ShahdaraPolice #LifeSaving #HumanityFirst #PromptAction #SeniorCitizenSafety #CourageInUniform #KhakiWithCare #DPUpdates @DelhiPolice @CPDelhi @LtGovDelhi @JointCP_ER — DCP SHAHDARA DELHI (@DCP_SHAHDARA) November 28, 2026 सूचना मिलते ही 90 सेकंड में पहुंचे बीट अधिकारी जिला पुलिस उपायुक्त आरपी मीणा ने बताया कि बुजुर्ग चमन लाल गीता कॉलोनी में अकेले रहते हैं। बुजुर्ग पैरालिसिस से पीड़ित हैं। उनका बेटा अपने परिवार के साथ गीता कॉलोनी क्षेत्र में दूसरी जगह रहता है। शनिवार सुबह पुलिस को सूचना मिली कि एक बुजुर्ग घर के अंदर से मदद के लिए पुकार लगा रहे हैं। दरवाजा अंदर से बंद है। कॉल मिलते ही बीट अधिकारी जितेंद्र तोमर को मौके पर भेजा गया। वह महज 90 सेकंड में घटनास्थल पर पहुंच गए।

लोहे की ग्रिल उखाड़कर घर में किया प्रवेश जितेंद्र तोमर ने घर के अंदर झांककर देखा तो चमन लाल फर्श पर बेसुध पड़े थे। उनका सिर सोफे के नीचे फंसा हुआ था। वह दर्द से तड़प रहे थे और खुद से उठने की स्थिति में नहीं थे।